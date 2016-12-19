Новые фотокамеры ГАИ на МКАД и окна вместо зеркал на Смоленской: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. Проект бюджета Минска на 2017 год рассмотрели в Мингорисполкоме



Прогнозируется, что он будет бездефицитным. Это – 4 миллиарда 819 миллионов.

Бюджет-2017 сохранит свою социальную направленность. Большая часть расходов – на сферу образования, жилищно-коммунальные услуги и строительство. Окончательное решение о принятии бюджета будет утверждено 21 декабря на сессии Мингорсовета. В Минске разработали специальную программу «Акты выбора»



То есть, информация о земельных участках в городе станет доступнее для служебного пользования. Можно будет вести централизованное хранение, предоставлять расширенные данные и автоматически уведомлять заказчиков через систему «Электронная приёмная». Ею уже воспользовались более тысячи горожан.

Новые технологии помогают оказывать инженерно-геодезические и геологические услуги гораздо быстрее. Денис Варакса, заместитель директора КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг»: Наполнение слоёв будет вести каждая организация, которая ответственна за определённый участок работы: «Белгипрозем», землеустроительная служба, Комитет строительства и инвестиций, администрации районов, Комитет архитектуры Спрос на жилье у минчан выйдет на положительную динамику уже в ближайшие годы



Это предполагают в компаниях, которые сегодня курируют сферу недвижимости.

Если быть точнее, то к 2018 году число нуждающихся в улучшении жилищных условий снизится. По результатам исследований, для развития строительной отрасли в Минске жильё должно возводиться в пределах 600-700 тысяч квадратных метров в год. К этому моменту в столице уже возвели практически такое же число многоэтажек. Каждый третий дом – для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Около 300 минчан уже получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг



Новая система предоставления государственной помощи начала работать с 1 октября.

Так, если на «жировку» уходит больше 20% дохода столичной семьи, то часть суммы оплачивают из казны. Это ежемесячная система. И субсидии домохозяевам назначают как по выявительному, так и по заявительному принципу. Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

По заявительному принципу было принято 14 решений по выделению безналичной жилищной субсидии. И еще 266, которые только за октябрь были выявлены непосредственно самой программой по выявительному принципу. С начала года в Минске досконально обследовано свыше 400 земельных участков различной формы собственности

На половине из них нашли нарушения. Среди самых распространенных – самовольное занятие и нарушение сроков возврата временно занимаемых территорий. Вместе с тем, в Минске на 12% сократились случаи нецелевого использования, по сравнению с прошлым годом. В столичной мэрии предполагают: если в течение нескольких лет площадки не используются, необходимо подыскивать для них более хозяйственного владельца. Денис Синельников, начальник землеустроительной службы Мингорисполкома:

В случае установления самовольного занятия земель, после привлечения к ответственности организации, индивидуальные предприниматели и граждане уплачивают 10-кратную ставку налога. Правильнее – оформить земельный участок в установленном порядке, получить документы на него и платить однократную ставку В Минске активно устанавливают и тестируют камеры фиксации нарушений ПДД



Под пристальным вниманием и Минская кольцевая. Дополнительные аппараты контроля скорости появились на 34-ом километре внешнего кольца и на 23-ем внутреннего. Они не только снимают авто нарушителя, но и фиксируют разговор по мобильному телефону, и даже непристёгнутый ремень безопасности.

В 2017 году на МКАД установят 17 дополнительных камер фото-фиксации. В 2018 году появятся еще 35 мобильных датчиков контроля скорости. Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В рамках «Доброй дороги» на МКАД были установлены две камеры фото-фиксации. Для того, чтобы снизить скоростной режим. Потому что мы все знаем, что одна из причин ДТП – это скоростной режим. Нужно снизить последствия и гибель людей на дорогах. На целый месяц в Минске появится первая «ответственная» улица



Причём, станет ею самая шумная — Зыбицкая, на которой находится сразу более 10 баров. Теперь в них, вместе с основным меню, клиенты получат необычную коктейльную карту, способную рассчитать, как скоро после выпитого можно сесть за руль.

Сделают это с помощью бесплатного мобильного приложение «АлкоМетр». К «Операции ЗЫ», названной так по первым буквам улицы, подключилась и столичная ГАИ. Игорь Кольчинко, соорганизатор акции:

Создано специальное, как мне кажется, очень нужное и важное приложение. Оно называется «АлкоМетр». Суть его очень проста: ты открываешь его на телефоне буквально одним нажатием кнопки, и там тебе предлагают ввести свой вес и пол. Например, ты только что выпил бутылку пива, нажимаешь кнопку, и тебе подсчитываются часы и минуты – через сколько, после того, как ты выпил этот напиток, ты можешь сесть за руль. В минской мэрии приняли решение об упрощении порядка установки шлагбаумов во дворах



Минчане всё чаще выступают с инициативой их установки за собственные средства. Одобрение на его обустройство должна дать половина жителей.

На расторопность в разрешении проведения работ у районной администрации теперь – меньше месяца. Заслоном от посторонних машин уже оснастили 30 столичных дворов. Но есть и нюансы — так невозможна установка шлагбаума во дворах со сквозным проездом. А там, где можно, обязательно должен быть доступен круглосуточный въезд машин «скорой» помощи, пожарной службы. Жители домов сами вправе выбирать тип шлагбаума и организацию, которая его установит. Денис Варакса, заместитель директора КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг»:

Заявка-схема будет стоить 350-450 рублей, набор технических условий – порядка 500-600 белорусских рублей В Минске начались «пиротехнические» рейды



Сотрудники милиции напоминают, что «теневым» продавцам за незаконную продажу салютов и петард грозит штраф в размере от 210 до 1 050 рублей, индивидуальным предпринимателям — до 4 200 рублей, юрлицам — до 10 500 рублей. Минчанам советуют покупать пиротехнику только в официальных торговых точках, обязательно следовать инструкции производителя на упаковке, а также не использовать дома и не давать детям.

На улице Смоленской появился новый арт-объект

Окна здания заменили зеркала в художественных рамах. Вдохновило творческую группу заброшенное здание трансформаторной подстанции. По свидетельствам очевидцев, особенно красиво этот декор выглядит вечером и ночью, когда в зеркалах отображаются огни. Около Ратуши появились оригинальные инсталяции в виде новогодних подарков



Они перевязаны бантами с белорусским орнаментом. Аналогичные композиции уже украсили площадь Независимости и приглянулись жителям и гостям столицы.