Вся белорусская продукция качественна и безопасна: заместитель главного санитарного врача Минска

Новости Беларуси. О том, как проверяют продукты, рассказали в «Большом городе».

Инна Кондрескул, заместитель главного государственного санитарного врача города Минска:

Что касается продуктов питания импортного производства – они все перед тем, как попасть к нам на реализацию в торговую сеть, должны получить санитарно-гигиеническое заключение, в соответствии с постановлением Совета Министров №666. В этом плане мы работаем очень плотно, у нас проводятся лабораторные исследования, в соответствии с теми регламентами, которые прописаны для того или иного вида продукции. Есть, конечно, находки. И ряд товаров не были допущены для реализации на рынок города.

Около 30 тонн за год мы не пустили для реализации в торговую сеть города.

Олег Степанюк, СТВ:

30 тонн именно импортной продукции?

Инна Кондрескул:

Да.

Олег Степанюк:

Вы сказали, что белорусская продукция проходит многоступенчатую проверку, прежде, чем попасть на прилавок.

Всё остальное – это уже недоработки магазинов: просрочка, несоблюдение условий хранения.

То есть, мы, минчане, можем быть абсолютно спокойны, что вся белорусская продукция, которая у нас лежит на прилавках, абсолютно безопасна, сертифицирована?

Инна Кондрескул:

Абсолютно в этом с Вами согласна. Она безопасна для нашего потребителя. Качественна и безопасна.