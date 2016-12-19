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Вся белорусская продукция качественна и безопасна: заместитель главного санитарного врача Минска

19 декабря 2016 16:33
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Новости Беларуси. О том, как проверяют продукты, рассказали в «Большом городе».

Инна Кондрескул, заместитель главного государственного санитарного врача города Минска:
Что касается продуктов питания импортного производства – они все перед тем, как попасть к нам на реализацию в торговую сеть, должны получить санитарно-гигиеническое заключение, в соответствии с постановлением Совета Министров  №666. В этом плане мы работаем очень плотно, у нас проводятся лабораторные исследования, в соответствии с теми регламентами, которые прописаны для того или иного вида продукции. Есть, конечно, находки. И ряд товаров не были допущены для реализации на рынок города.

Около 30 тонн за год мы не пустили для реализации в торговую сеть города.

Олег Степанюк, СТВ: 
30 тонн именно импортной продукции?

Инна Кондрескул:
Да.

Олег Степанюк: 
Вы сказали, что белорусская продукция проходит многоступенчатую проверку, прежде, чем попасть на прилавок.

Всё остальное – это уже недоработки магазинов: просрочка, несоблюдение условий хранения.

То есть, мы, минчане, можем быть абсолютно спокойны, что вся белорусская продукция, которая у нас лежит на прилавках, абсолютно безопасна, сертифицирована?

Инна Кондрескул:
Абсолютно в этом с Вами согласна. Она безопасна для нашего потребителя. Качественна и безопасна.

Как проверяют продукты и общепит в Минске?

# общество # Продукты питания

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