Зайдя в кафе, обратите внимание на запах: где не советуют есть санитарные врачи

Новости Беларуси. На что стоит обратить внимание, выбирая, где поесть, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Когда Вы, Ваши специалисты приходят с проверкой в кафе, ресторан – с чего начинают? На что обращают внимание, в первую очередь? И как проверяется кухня?

Инна Кондрескул, заместитель главного государственного санитарного врача города Минска:

До кухни, скажем так, нужно дойти. А специалист санитарно-эпидемиологической службы приходит так же, как и мы все с вами. Входная группа, прилегающая территория.

И, когда заходишь на объект – в ресторан, кафе – конечно, в первую очередь, слышишь, запах какой в помещении.

Если ты чувствуешь запах кухни, ты понимаешь, что не работает вентиляция на объекте – уже с этого и строится дальше работа по объекту. Хотя, не только это – основополагающий момент. Оценивается всё в совокупности.

Олег Степанюк:

То есть, это можно считать рекомендацией для минчан?

Если они заходят в какую-то точку общепита и, в первую очередь, слышат запах кухни – стоит напрячься?

И подумать, всё-таки, об альтернативе?

Инна Кондрескул:

Выбор потребителя, конечно. Но, наверное, неприятно, когда по возвращении домой ты понимаешь, что одежда – ты, может быть, с хорошими впечатлениями, но забрал с собой запах того учреждения, в котором был.