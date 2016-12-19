Личная гигиена и содержание помещений: какие недостатки общепита Минска отмечает санслужба

Новости Беларуси. Как санитарные врачи проверяют кафе и рестораны в преддверии Нового года, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Мы вступаем в такой период, когда спрос на услуги общепита возрастает в разы. Это корпоративы, да и люди просто бронируют места, чтобы встретить новогоднюю ночь в ресторане, кафе. В связи с этим, переходит ли Ваше ведомство на какой-то праздничный режим работы? Усиливается ли контроль за общепитом минским?

Инна Кондрескул, заместитель главного государственного санитарного врача города Минска:

Конечно, в преддверии праздника вся служба усиливает надзор.

Тем более, за объектами общественного питания, которые, в соответствии с указом главы государства, относятся к высокой группе риска. И, учитывая такой массовый спрос на посещение этих объектов во время праздничных мероприятий, мы организовываем внеплановые тематические оперативные проверки этих объектов. И такую проверку, по решению главного государственного санитарного врача города, мы начали в середине ноября. И планомерно, последовательно, мы отрабатываем объекты общественного питания города.

Олег Степанюк, СТВ:

И какова картина на сегодня?

Инна Кондрескул:

Есть вопросы по объектам общественного питания в плане каких-то элементарных вещей.

Это – соблюдение правил личной гигиены персоналом, содержание помещений – основных и вспомогательных.

Вопросы есть, руководителям выдаются предписания, своевременно устраняют недостатки, которые были зафиксированы. Это учитывается при вынесении решения в отношении руководителя объекта, когда рассматривается итог проверки. И это даёт свой положительный результат для того, чтобы этот объект был безопасен для посетителя в новогоднюю ночь и праздничные дни.

Олег Степанюк:

То есть, Вы, как специалист, оцениваете эту картину состояния общепита на сегодня, как довольно благополучную?

Инна Кондрескул:

Скорее, да.