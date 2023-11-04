Как просыпаться бодрым и решить проблемы со сном – объяснила врач

Осенью вроде бы дел меньше не становится, а из дома хочется выходить все реже. Или наоборот: хочется проснуться без дремоты и зевоты, бодро выйти на работу. Чтобы узнать, как с легкостью избавиться от сонливости, узнаем у нашего гостя.

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «32-я городская клиническая поликлиника г. Минска»:

Осенью становится короткой световой день, на улице пасмурно, холодно, поэтому каждый хочет спать. А почему? Потому что у нас в темное время суток начинает вырабатываться в большом количестве такой гормон, как мелатонин. Он отвечает непосредственно за наш сон. Его становится больше, а гормон серотонина, который отвечают за настроение, радость, его становится меньше. Поэтому нам соответственно хочется больше спать. Чтобы этого не было, необходимо, во-первых, регулировать свою режим и можно потреблять в пищу продукты, которые богаты такой аминокислотой, как триптофан, например мясо индейки, сыр, орехи, например, миндаль. Потому что чем больше триптофана, тем меньше будет у нас вырабатываться мелатонина и больше серотонина, гормона радости.

Во сколько ложиться спать в этот период – это все индивидуально, но вообще необходимо ложиться спать до 12 часов. У каждого человека должен быть свой режим сна. Если вы привыкли ложиться в 10 часов, то вы должны стараться ложиться в это же время. То есть не позже и не раньше.

Как организовать нормальный сон с нестандартным графиком работы?

Анна Ермакович:

Можно спать днем. Можно, но необходимо стараться спать до четырех часов дня. Потому что если позже, у вас может ночью быть ситуация, такая как бессонница. Но днем поспать небольшое количество времени. То есть два часа – это максимально.

Как бороться с желанием поспать на работе?