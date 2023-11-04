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Минское суворовское училище отметило 70-летний юбилей

04 ноября 2023 14:09
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Новости Беларуси. Здесь готовят будущих белорусских офицеров, тружеников и патриотов. Минское суворовское военное училище перелистнуло 70-летнюю страницу славной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минское суворовское училище отметило 70-летний юбилей-1

За это время путевку в жизнь в этих стенах получили порядка 13 тысяч выпускников, из которых более 70 стали генералами. Именно суворовцы демонстрирую преданность служению Отечеству, сохраняют преемственность героических традиций разных поколений защитников.

Минское суворовское училище отметило 70-летний юбилей-4

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:
Это кузница будущих руководителей военных ведомств, других силовых структур, а также руководителей государственного уровня нашей страны. Система построена таким образом, чтобы и системообразование, и воспитательный процесс, чтобы государство получило образованную, разностороннюю личность, способную грамотно мыслить, руководить, а самое главное – адекватно реагировать на все вызовы и угрозы.

Минское суворовское училище отметило 70-летний юбилей-7

Суворовцы уже давно стали гордостью нашей страны. С детства они выбрали путь – родине служить – и идут к поставленной цели. Создание суворовских военных училищ в СССР началось еще во время Великой Отечественной войны. Туда зачисляли осиротевших мальчишек. Теперь отбор ведется на конкурсной основе. В 2023 году на одно место претендовали более трех человек.

# Минское суворовское военное училище # общество # Дмитрий Кучук # Фотофакт

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