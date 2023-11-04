Минское суворовское училище отметило 70-летний юбилей

Новости Беларуси. Здесь готовят будущих белорусских офицеров, тружеников и патриотов. Минское суворовское военное училище перелистнуло 70-летнюю страницу славной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время путевку в жизнь в этих стенах получили порядка 13 тысяч выпускников, из которых более 70 стали генералами. Именно суворовцы демонстрирую преданность служению Отечеству, сохраняют преемственность героических традиций разных поколений защитников.

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:

Это кузница будущих руководителей военных ведомств, других силовых структур, а также руководителей государственного уровня нашей страны. Система построена таким образом, чтобы и системообразование, и воспитательный процесс, чтобы государство получило образованную, разностороннюю личность, способную грамотно мыслить, руководить, а самое главное – адекватно реагировать на все вызовы и угрозы.