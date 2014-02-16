Изношенные коммуникации взяли в плен жителей Рогачева: кому-то воды не хватает, у кого-то она в избытке

Новости Беларуси. Жители Рогачева боятся коммунального апокалипсиса. В последнее время сообщения об авариях на теплотрассах и водопроводе из этого районного центра поступают гораздо чаще, чем из других городов Гомельской области. О коммунальных проблемах Рогачева звонки поступают и на горячую линию телеканала СТВ. Накануне выходных центр города снова остался без воды.

На этот раз вода в центре Рогачева исчезла среди ночи, когда жители спали. В пять утра аварийные службы уже работали на месте порыва. По словам специалистов, авария рядовая: всего лишь разгерметизация водовода в месте соединения.

На устранение порыва ушло около 4 часов. Чтобы заполнить отключенный водопровод, понадобилось еще два. В результате выпить утреннюю чашку чая жители города смогли бы только в обед. Да вот только запасливые рогачевцы уже не первый месяц держат в своих квартирах аварийный запас воды.

Геннадий Бойков:

Аварии случаются стабильно раз в неделю. Как морозы, отключается отопление – вода. За этот год в нашем доме воды не было неделю. Ни отопления, ни воды. У нас уже популярно стало ходить к колонке.

Частые отключения воды в Рогачеве, по мнению коммунальщиков, связаны, прежде всего, с проводимой модернизацией центрального водозабора. Считается, что эти временные неудобства решат проблему чистой воды в городе, по крайней мере, на 30 ближайшие лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Науменко, и. о. директора коммунального жилищно-эксплуатационного унитарного предприятия «Рогачев»:

Центральный водозабор находится на реконструкции, работают скважины, которые разбросаны по городу. Естественно, воды недостаточно по городу. Особенно это ощущается в выходные, праздничные дни. И даже небольшая авария чувствуется населением нехваткой воды.

Только вот местные жители не верят, что их злоключения закончатся в августе вместе с окончанием модернизации водозабора. И их можно понять: всего на 300 метрах улицы Чернышевского, где произошел порыв, мы насчитали не менее пяти мест, где недавно проводились земляные работы: следы аварий в буквальном смысле слова на каждом углу.

Валентина Глушакова:

Детки мои дорогие! Нам так надоел этот беспорядок на нашей улице. Это систематически. Уже не только в этом году. И летом, и в том году было. Видимо, все трубы менять надо. И что характерно: раскопают, закопают лишь бы как, что пройти страшно. Мы сами лопатами ровняем. А через месяц опять такая же история.

Авария коснулась жильцов и вот этого дома. В семье, где воспитывается четыре ребенка-инвалида, страдают не только от отсутствия, но от избытка воды. Вот уже второй месяц подвал дома затапливает водой из-за изношенной теплотрассы, проходящей по улице.

Оксана Гринь:

Целая трагедия. Мы имеем постоянный запас воды, потому что очень проблематично без воды. Но помимо того, что нехватка воды, у нас еще постоянные порывы. Такая проблема для нашей семьи, для нашего отца, потому что наступят проблемы со здоровьем. Мы все вынуждены эвакуировать, как говорят, все продукты питания.

Детский дом оказался в заложниках изношенных коммуникаций так же, как и большинство других городских объектов. Большинство водоводов и теплотрасс построены здесь еще в начале 70-х и требуют срочного ремонта. Однако пока таких планов у местных чиновников нет.