Как программа возрождения и развития села изменила ситуацию в деревне?

Потеряем деревню – потеряем страну. Об этом Александр Лукашенко говорил не раз. Село обеспечивает как минимум продовольственную безопасность нашей страны, потому его возрождение в 2005 году стало одной из главных инициатив Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда и возникла целевая государственная программа. Ее основные принципы не изменились и сегодня: условия для жизни в деревнях должны быть не хуже, чем в городе. Это касается в том числе образования и здравоохранения. Деревня Чикили Могилевской области теперь напоминает дачный поселок. Здесь остался один ученик, ради него каждый день курсирует автобус – 15 километров, независимо от погоды.

Елизавета Лезова: Чикили для меня это Родина, дом, где я выросла. Вряд ли я не смогу сюда приезжать. Я здесь всегда буду. Это родина, она тянет. Это необъяснимое чувство.

Сегодня сельские школы не уступают городским. Об этом свидетельствует средний бал учащихся, в редких случаях он не превышает 8 баллов. Примечательно, что выпускники успешно поступают в вузы. Тем не менее большая их часть возвращается на малую родину работать на местных предприятиях.

Алексей Кохан, директор Руднянской средней школы:

Не побоюсь этого слова, наша школа может считаться одной из лучших сельских школ области. Созданы все условия для творческого развития учащихся, изучения учебных предметов. Наши дети неоднократно становились победителями и районных, и областных, и республиканских соревнований, олимпиад, различных творческих конкурсов. У нас создана прекрасная спортивная база. Если в городских учреждениях средняя наполняемость от 20 до 30 ребят в учебном классе, в сельской местности детей немного меньше. И каждый учитель имеет возможность больше времени уделить для процесса обучения каждому ребенку.

Программу «Возрождение села» реализуют с 2005 года. Эта инициатива воплотилась в почти 1,5 тысячи агрогородков по всей стране. Они и стали центрами притяжения людей, любящих свою землю, готовых на ней трудиться, создавать семьи и растить детей. Ведь условия благоприятные.