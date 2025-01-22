Президентские выборы в Беларуси знаменуют собой важнейший поворотный момент в политической жизни страны, которая, несмотря на все вызовы, сохранила безопасность и стабильность, достигнув при этом впечатляющего уровня экономического роста. Об этом говорится в опубликованном отчете словенского Международного института ближневосточных и балканских исследований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе отмечается, что выборы-2025 откроют новую фазу социально-политического и экономического развития в истории Беларуси, которая будет определяться стабильностью и экономическим прогрессом, несмотря на западные санкции. Несмотря на колоссальное экономическое давление, Беларусь заняла третье место в списке 15 ведущих европейских стран по темпам роста ВВП в 2024 году. Показатель, согласно данным, опубликованным Международным валютным фондом, достиг 3,6 %. Запад должен признать альтернативные демократические модели из стран, которые наслаждаются благополучием, стабильностью и процветанием, как, например, Беларусь – отметили авторы доклада. И подчеркнули: успешные модели следует изучать, а не бороться с ними.