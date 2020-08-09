Как проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания? Разъясняет Вадим Ипатов

Новости Беларуси. К данным о ходе голосования на выборах Президента. По последним данным более 40 % избирателей уже сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся оперативная информация приходит из Центризбиркома. В течение дня здесь работает съемочная группа СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент: Вообще, в ЦИКе сегодня день напряженный. Мне кажется, что сотрудники комиссии начали работу рано утром. Мы прибыли сюда около восьми часов утра, а работа уже кипела. Что касается специфики работы. ЦИК на сутки превратился в настоящий «мозговой центр» выборов. Сюда стекается информация со всех уголков страны, с каждого избирательного участка. Информация оперативно обратывается, сотрудники ЦИКа будут делиться свежими данными с нами. Уже сейчас рядом со мной Вадим Ипатов – заместитель председателя Центризбиркома. Что делать, если человек в день выборов (не успел проголосовать досрочно) оказался не по месту регистрации, а по месту пребывания. Как можно проголосовать?

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси: Два таких вопроса, которые всегда задаются в течение избирательной кампании, особенно в основной день. Первый – это по документам и как можно проголосовать, если ты пришел не по месту регистрации. Эти два вопроса урегулированы соответствующими постановлениями Центризбиркома, они есть на нашем сайте.

Если говорить о голосовании не по месту регистрации, то человек должен предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность своего нахождения в данном месте, – договор аренды квартиры, то, что он сейчас находится в командировке и проживает, например, в гостинице. Это такие решаемые вопросы.

Юлия Бешанова:

Т.е. не повод не прийти на избирательные участки?

Вадим Ипатов:

Не повод. Параллельно происходит следующее: поступают данные в ту избирательную комиссию, где человек зарегистрирован. Там, естественно, он из списков исключается и включается в список по месту его голосования.