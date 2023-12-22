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Как привить ребёнку любовь к спорту? Советы от трёхкратной чемпионки

22 декабря 2023 09:34
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Чем занять своего ребенка на предстоящих каникулах? Даем подсказку: приобщайте его к зимним видам спорта.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Моторина, трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр.

Юрий Царев, ведущий:
Как ребенка поставить на лыжи?

Как привить ребёнку любовь к спорту? Советы от трёхкратной чемпионки-1

Светлана Моторина, трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр:
Главное – это пример родителей. Если пойдут родители, пойдут и дети. Мой ребенок с удовольствием катается на лыжах, ему четыре года. Самое простое и модное сейчас – это тюбинг. Это классно и весело. Опасно, если этим заниматься в неспециализированном месте. Интересно, при этом ты все время находишься на улице.

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # общество # Светлана Моторина # Юрий Царёв # Александр Меженный # Екатерина Яцкевиц

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