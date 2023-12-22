Как привить ребёнку любовь к спорту? Советы от трёхкратной чемпионки

Светлана Моторина, трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр:

Главное – это пример родителей. Если пойдут родители, пойдут и дети. Мой ребенок с удовольствием катается на лыжах, ему четыре года. Самое простое и модное сейчас – это тюбинг. Это классно и весело. Опасно, если этим заниматься в неспециализированном месте. Интересно, при этом ты все время находишься на улице.

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