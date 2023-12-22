Как привить ребёнку любовь к спорту? Советы от трёхкратной чемпионки

Чем занять своего ребенка на предстоящих каникулах? Даем подсказку: приобщайте его к зимним видам спорта.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Моторина, трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр.
Юрий Царев, ведущий:
Как ребенка поставить на лыжи?
Светлана Моторина, трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр:
Главное – это пример родителей. Если пойдут родители, пойдут и дети. Мой ребенок с удовольствием катается на лыжах, ему четыре года. Самое простое и модное сейчас – это тюбинг. Это классно и весело. Опасно, если этим заниматься в неспециализированном месте. Интересно, при этом ты все время находишься на улице.
Подробности в видео.