Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам деятельности Президента Беларуси

На повестке сразу несколько важных документов. Так, парламентарии уже рассмотрели во втором чтении и приняли несколько законопроектов. В частности, «Об инвестициях», «О нотариате и нотариальной деятельности» и «О Президенте Республики Беларусь».

В первом чтении депутаты рассмотрят проекты законов «О государственном регулировании торговли и общественного питания», «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В центре внимания также функционирование рынка ценных бумаг и вопросы регулирования брачных и семейных отношений. Сегодня же, во второй половине дня, состоится заседание 11-й сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.