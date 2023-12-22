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Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам деятельности Президента Беларуси

22 декабря 2023 08:34
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Очередное заседание десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва проходит сегодня, 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам деятельности Президента Беларуси-1

На повестке сразу несколько важных документов. Так, парламентарии уже рассмотрели во втором чтении и приняли несколько законопроектов. В частности, «Об инвестициях», «О нотариате и нотариальной деятельности» и «О Президенте Республики Беларусь».

В первом чтении депутаты рассмотрят проекты законов «О государственном регулировании торговли и общественного питания», «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В центре внимания также функционирование рынка ценных бумаг и вопросы регулирования брачных и семейных отношений. Сегодня же, во второй половине дня, состоится заседание 11-й сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

# Государственная политика # общество

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