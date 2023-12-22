Проект «Минская смена» открыл новый сезон. Узнали, чем он будет отличаться от предыдущих

Проект «Минская смена» открыл новый сезон. Это уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономических вопросов в жизни столицы. Чем удивит проект на этот раз?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

В третьем сезоне «Минской смены» мы не ограничивали нашу молодежь по возрасту. Молодежь – это возраст от 14 до 31 года. Но почему бы не участвовать нашим ребятам, которые моложе 14 лет? Мы видим, какой потенциал у наших детей. Как раз третий сезон новый для нас тем, что он позволяет участвовать максимально всем, кто желает.

Когда начинался первый сезон, это был 2021-2022 год, это было как эксперимент. Нам надо было сначала понимать, насколько молодежь заинтересует такая инициатива проявить себя, чтобы предложить свою идею, направленную на развитие нашего города. Желающие были, но количество было не такое многочисленное. Второй сезон отличался от первого, потому что количество заявок было для нас неожиданным.