Александр Лукашенко поздравил работников энергетики с профессиональным праздником

День энергетика отмечается в Беларуси. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что энергетический комплекс является одной из важнейших составляющих промышленного и инновационного развития национальной экономики.