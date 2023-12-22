Александр Лукашенко поздравил работников энергетики с профессиональным праздником

День энергетика отмечается в Беларуси. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что энергетический комплекс является одной из важнейших составляющих промышленного и инновационного развития национальной экономики.
Ключевое место в энергосистеме станы занимает БелАЭС, а главным событием уходящего года стало введение в эксплуатацию второго энергоблока.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вашим высокому мастерству, знаниям и богатому опыту отрасль уверенно движется вперед: успешно реализуются крупные высокотехнологичные проекты, вводятся в строй новые объекты, модернизируется электросетевая инфраструктура, осваиваются передовые технологии.
Александр Лукашенко выразил убежденность, что интеллектуальный потенциал и традиции, заложенные ветеранами, позволят и дальше эффективно решать поставленные перед отраслью задачи.