Марина Василевская верит в Бога? Белорусская космонавтка рассказала, какие традиции соблюдала перед полётом

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

В космосе с этим все замечательно, потому что мы находимся еще ближе к Богу. На МКС для меня было большим удивлением приятным, что я увидела там много икон, в основном это Божья Матерь и наш крест православный, который помогает и освящает нашу Землю, летает вместе с космонавтами на МКС. Я считаю, что сила веры – это мощное противоядие злу на Земле, которое творится у нас, чтобы люди больше ценили и любили то, что мы имеем, сохранили это, потому что наша Земля – это чудо Бога, человек – это тоже чудо. Нужно сохранить то, что мы имеем, а имеем мы очень многое.