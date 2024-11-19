Марина Василевская верит в Бога? Белорусская космонавтка рассказала, какие традиции соблюдала перед полётом

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с первым космонавтом суверенной Беларуси, Героем Беларуси – Мариной Василевской.
Олег Лепешенков, СТВ:
Говорят, что в окопах атеистов не бывает. А как в космосе?
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с первым космонавтом суверенной Беларуси, Героем Беларуси – Мариной Василевской.
Олег Лепешенков, СТВ:
Говорят, что в окопах атеистов не бывает. А как в космосе?
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
В космосе с этим все замечательно, потому что мы находимся еще ближе к Богу. На МКС для меня было большим удивлением приятным, что я увидела там много икон, в основном это Божья Матерь и наш крест православный, который помогает и освящает нашу Землю, летает вместе с космонавтами на МКС. Я считаю, что сила веры – это мощное противоядие злу на Земле, которое творится у нас, чтобы люди больше ценили и любили то, что мы имеем, сохранили это, потому что наша Земля – это чудо Бога, человек – это тоже чудо. Нужно сохранить то, что мы имеем, а имеем мы очень многое.
Олег Лепешенков:
Есть традиция: перед полетом ездить в Троице-Сергиеву лавру.
Марина Василевская:
Да, я тоже там была. Я рада, что ко мне такое благословение Бога пришло, я была и в лавре, и у Матронушки. Я люблю Николая Чудотворца, я молилась и благодарила после полета. Вера всегда со мной! И в космосе, и на Земле.
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