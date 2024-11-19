Студенты Витебского госуниверситета познакомились с работой IT-центра технопарка

Студенты Витебского государственного университета познакомились с работой IT-центра местного технопарка. Специалисты рассказали о направлениях деятельности компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь создают программное обеспечение для разных структур, в том числе для государственных предприятий. Университет уже несколько лет сотрудничает с IT-центром. На его базе создан филиал кафедры прикладного и системного программирования факультета математики и информационных технологий.

После окончания университета молодые специалисты могут устроиться сюда на работу. Примечательно, что многие ребята начинают свой профессиональный путь еще в студенчестве.