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Студенты Витебского госуниверситета познакомились с работой IT-центра технопарка

19 ноября 2024 08:56
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Студенты Витебского государственного университета познакомились с работой IT-центра местного технопарка. Специалисты рассказали о направлениях деятельности компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты Витебского госуниверситета познакомились с работой IT-центра технопарка-2

Здесь создают программное обеспечение для разных структур, в том числе для государственных предприятий. Университет уже несколько лет сотрудничает с IT-центром. На его базе создан филиал кафедры прикладного и системного программирования факультета математики и информационных технологий. 

После окончания университета молодые специалисты могут устроиться сюда на работу. Примечательно, что многие ребята начинают свой профессиональный путь еще в студенчестве. 

Студенты Витебского госуниверситета познакомились с работой IT-центра технопарка-4

Александр Руденков, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Я обучаюсь по специальности «Информационные системы и технологии», стану программистом-инженером. Хочу продолжить работать в нашем государстве, потому что на самом деле перспективы развития огромные. И я уже сделал свой первый шаг.

Студенты Витебского госуниверситета познакомились с работой IT-центра технопарка-6

Артем Табунов, руководитель IT-компании:
Работая со студентами, мы делаем вывод, что уже на втором курсе ребята могут решать сложные задачи в области инновации, технологий. Это мы говорим про искусственный интеллект, Big Data и прочие технологии.

Студенты Витебского госуниверситета познакомились с работой IT-центра технопарка-8

День открытых дверей состоялся в рамках недели предпринимательства. Главным событием в Витебске станет бизнес-форум. На одной площадке встретятся представители бизнеса и молодежь.

# Информационные технологии

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