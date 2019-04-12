Как при помощи банковских карточек можно помогать больным детям, а ещё и своё здоровье улучшить

ОАО «Белагропромбанк» является одним из лидеров рынка банковских услуг для населения. Создавая удобные и инновационные продукты, банк помогает своим клиентам постоянно находить для себя новые возможности. Надежда Антоненко, главный специалист Управления маркетинга и общественных связей, активный пользователь спортивной карточки «O-GO!» Ведь это не только уникальный финансовый инструмент, но и новый подход к платёжным технологиям и к образу жизни.

Надежда Антоненко, главный специалист Управления маркетинга и общественных связей ОАО «Белагропромбанк»:

Когда я узнала, что в нашем банке появится спортивная карта «O-GO!», не было сомнений, что я стану одна из первых, наверное, обладателей карт, потому что спорт и активный образ жизни – неотъемлемая часть меня. Самое интересное, что меня привлекло: спортивная карта «O-GO!» – неиссякаемый источник бонусов. Она мотивирует очень много двигаться, заниматься спортом и за мою активность, благодаря этой карточке, я получаю призы. Благодаря своей физической активности, я уже получила бутылку для воды и спортивную сумку, с которой я хожу на свои тренировки.

Все держатели карточки «О-GO!» автоматически становятся участниками рекламной акции «Энергия FITкоинов». Она уже представляет собой программу накопления баллов – FITкоинов за физическую активность и безналичные покупки, которые можно обменять на гарантированные подарки спортивной тематики.

Надежда Антоненко:

FITкоины – это баллы, которые насчитываются ежедневно за каждые 10 тысяч шагов. Далее эти FITкоины конвертируются в баллы, в мобильном приложении банка есть вкладка «Энергия FITкоинов», в которой автоматически отражаются FITкоины или баллы за шаги и, соответственно, FITкоины за платежи. Держатель карты по шкале видит свою активность как двигательную, так и покупательскую, и видит категорию призов, которые он заработал.

Помимо участия в рекламной акции, банк предлагает начисление повышенного Cash-backа в размере 2% при расчёте в спортклубах, бассейнах, магазинах спортивных принадлежностей, медицинских центрах, а также скидки в предприятиях-партнёрах.

Для Надежды Антоненко «О-GO!» не только платёжная карточка, но и мотиватор физической активности. И теперь ни дня без движения. Надежда Антоненко:

Карта «О-GO!» мотивирует, и я стала за собой замечать, что я стала двигаться, ходить больше. И там, где казалось бы, я могла две остановки проехать на общественном транспорте, но я обязательно иду.

Более года тому назад ОАО «Белагропромбанк» совместно с благотворительным фондом «Прикосновение к жизни» разработал банковскую платёжную карточку «Прикосновения». Она уже сегодня подарила многим нашим маленьким соотечественникам надежду на выздоровление.

Дмитрий Лопаткин, директор Департамента платёжной инфраструктуры и электронной коммерции, стал одним из первых держателей благотворительной карточки «Прикосновения». Дмитрий Лопаткин, директор Департамента платёжной инфраструктуры и электронной коммерции ОАО «Белагропромбанк»:

Карточка «Прикосновения» от «Белагропромбанка» – это карточка для людей с большим сердцем и хочется верить, что я один из таких людей. «Белагропромбанк» предлагает очень удобный способ совершать добрые дела, встраиваясь в нашу повседневную активность. Карточка работает таким образом, что от всех платежей, которые я осуществляю в торговых точках, 0,3% перечисляется в адрес благотворительного фонда «Прикосновение к жизни». Банк, со своей стороны, эту сумму удваивает.

В основе этого проекта глубокая идея – помощь детям, нуждающимся в лечении. И сегодня эта маленькая карточка позволяет делать большие дела, помогая тяжелобольным детям. И уже к этому проекту подключилось более 20 тысяч человек. Дмитрий Лопаткин:

Раз в месяц я от банка получаю SMS, где указано, сколько денег я в прошлом месяце потратил на благотворительность. Это может быть 2-4 рубля, но нас, таких держателей, уже несколько десятков тысяч и поэтому с каждого по копейке и получаются довольно неплохие суммы, которыми мы можем помочь тем, кто в ней, действительно, нуждается.