Учиться всю жизнь: белорусские вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования
Новости Беларуси. Учиться всю жизнь – тренд XXI века. Белорусские региональные вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опыт «открытых» университетов белорусские преподаватели перенимают у коллег из Англии, Швеции, Испании, Латвии, где дистанционное обучение давно стало нормой жизни.
Хайко Фриц, профессор социологии (Швеция):
Дистанционные курсы, которые мы хотим внедрить в Беларуси, невероятно востребованы в Швеции. Особенно людьми которые по семейным или бытовым обстоятельствам не могут обучаться в стенах университета. И они это делают из дому. Это очень популярно. Это очень гибкий инструмент. Можно получить полное высшее образование, а можно просто повысить свою квалификацию, пройдя определенный курс.
Основу массового удаленного образования в Беларуси закладывают преподаватели сразу шести региональных вузов: Гомеля, Витебска, Бреста, Гродно, Полоцка и Горок. Сейчас ведется разработка онлайн курсов в виде интерактивных презентаций, игр, викторин и видеороликов.
Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ им. П.О. Сухого:
Региональные университеты будут объединены в единую межвузовскую сеть дополнительного образования, которые будут обучать наше население навыкам, востребованным для жизни.
Мы разрабатываем дистанционные курсы по энергосбережению (как снижать коммунальные платежи), по гражданскому праву, по английскому языку, по информационной безопасности (IT-технологии), социальному предпринимательству и финансовой грамотности.
Такой образовательный центр в Беларуси появится впервые. Получать новые знания на протяжении всей жизни смогут все желающие – не выходя из дома и пока бесплатно. Онлайн-площадка должна заработать уже осенью. Набор не ограничен. Интернет-технологии позволяют получать знания хоть всем 10 миллионам белорусов одновременно.