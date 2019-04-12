Учиться всю жизнь: белорусские вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования

Новости Беларуси. Учиться всю жизнь – тренд XXI века. Белорусские региональные вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хайко Фриц, профессор социологии (Швеция):

Дистанционные курсы, которые мы хотим внедрить в Беларуси, невероятно востребованы в Швеции. Особенно людьми которые по семейным или бытовым обстоятельствам не могут обучаться в стенах университета. И они это делают из дому. Это очень популярно. Это очень гибкий инструмент. Можно получить полное высшее образование, а можно просто повысить свою квалификацию, пройдя определенный курс.

Основу массового удаленного образования в Беларуси закладывают преподаватели сразу шести региональных вузов: Гомеля, Витебска, Бреста, Гродно, Полоцка и Горок. Сейчас ведется разработка онлайн курсов в виде интерактивных презентаций, игр, викторин и видеороликов.