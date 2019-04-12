Как Жуков приказал кормить голодных берлинцев, а 11-летняя девочка партизанила. 2 истории о войне

Война испокон веков была мужским занятием. Но в годы Великой Отечественной даже женщины уходили на фронт. Они были санитарками и связистками, снайперами и пулемётчицами, и даже танкистами. Под пулями перевязывали раны, убивали врагов и поднимали своих бойцов.

Сколько солдат вынесла с поля боя Валентина Мазанова, не сосчитать. В июне 1941 года, когда началась война, девушка прибавила себе год, закончила четырёхмесячные курсы медсестёр и отправилась на фронт. Валентина Мазанова, ветеран Великой Отечественной войны:

Шли бои, пули свистят, раненых было много, я старалась перевязывать и не заметила, как меня саму пуля зацепила. После лечения я снова на передовую и попала я в понтонную часть.

В этой же части Валентина Николаевна встретила своего будущего супруга Николая Фёдоровича. Вместе они прожили 50 лет, прошли всю войну, встретили победу в Берлине и вырастили прекрасных сыновей.

Валентина Мазанова:

В Берлине голодные люди были, негде было купить продуктов. И Жуков, наш командующий, приказал поварам готовить обеды горячие и кормить население. И через громкоговоритель приглашали женщин, чтобы подходили с кастрюльками и брали обеды.

Женщина помнит всё, будто было это вчера. Да и вряд ли когда-нибудь утихнет боль в сердце. В альбоме и по сей день трепетно хранятся чёрно-белые снимки, на которых запечатлены фронтовые товарищи.

Мужество во время войны проявляли не только девушки и женщины, но и дети. Пример тому, Ефросиния Базылева. Когда вражеские самолеты стали бомбить нашу землю, девочке было всего 11 лет.

Ефросинья Базылева, ветеран Великой отечественной войны:

В эту борьбу влилась и вся наша большая семья, которая состояла из девяти человек. Папа, мама и семеро детей, самой младшей была я. Стали организовывать партизанские и подпольные организации. И вот на станции №1 Могилёва, моя старшая сестра Вера Базылева была начальником подпольной организации. Маленькая Фрося вместе с родителями собирала оружие для партизан, расклеивала по ночам листовки в Могилёве и близлежащих деревнях. Ефросиния Базылева:

Я всегда бегала и говорила, ну, а мне когда задание? Мне сказали: «Всё, ты у нас будешь связной в партизанском отряде».

Позже немцы стали следить за домом семьи Базылевых. В одну из морозных ночей в деревню должны были прийти партизаны. Предупредить о засаде бойцов вызвалась маленькая, хрупкая девчушка. Ефросинья Базылева:

Огородами мне нужно было бежать срочно к партизанам. Снег был большой, морозно было, но я знаете, в снегу падала, поднималась, но цель была быстрее побежать к железной дороге. Вскарабкалась на железную дорогу, села вся в слезах. Но увидела, что вдалеке в белых халатах идёт группа. И я им говорю: к нам невозможно идти, дом оцеплен фашистами.

Этот подвиг начальник 121-го партизанского полка Осман Касаев наградил Ефросинью Базылеву медалью «За мужество, стойкость и отвагу». Потом, за долгие годы войны, девочка не единожды проявляла героизм. И хоть была тогда совсем ребёнком, хорошо помнит слезы матери, голод и скорбь и долгожданную победу. Ефросинья Базылева:

Идут солдаты с гармошкой, поют, а все женщины бежали на луг, рвали цветы и я вместе с ними, и мамой встречали солдат. Настолько было радостно и кричали: «Ура!». Поили их молочком. Так этот День Победы запал в душу. Сегодня Ефросинья Ивановна – активный участник ветеранской организации. Без неё не обходится ни одно мероприятие. А в своём сердце хранит память о подвигах её братьев и сестер и посвящает им стихи.