Проект «Доступная работа»: как трудоустроиться людям с инвалидностью

Павлу Корончику 34, у мужчины первая группа инвалидности, диагноз ДЦП. Болезнь не позволяет этому человеку разговаривать и передвигаться без труда, но запретить заниматься тем, что по-настоящему нравится, не в силах. Ещё некоторое время назад найти своё призвание Павлу казалось несбыточной мечтой. Но все изменилось, благодаря проекту «Доступная работа». Сейчас мужчина трудится смотрителем в столичной галерее. Павел Корончик, смотритель:

Моя работа мне очень нравится. Я чувствую себя, как дома, там.

Проект «Доступная работа» стартовал в 2016 году. Благодаря этому доброму замыслу нашёл себя не только Павел, но и ещё около 40 молодых людей с ограниченными возможностями. Среди вновь вступивших в ряды желающих найти себя и Сергей. В поисках работы парень и его ассистент Анастасия пока только две недели. Сергей Мартынов:

Все реагируют по-разному. Бывает, что с первой группой не очень хотят принимать на работу. Я много звонил ещё до проекта. Все хотят, чтобы работали где-то на производстве.

Сергею 29. В три месяца ему сделали неудачную операцию, после чего ноги стали неподвижными. В поисках заветного места реализации себя парень с 18 лет. И вот однажды удача улыбнулась: устроиться на работу, всё-таки, удалось. Но это обернулось катастрофой: недобросовестный наниматель присвоил документы себе и год получал зарплату вместо Сергея. Результат – суды, разбирательства и разочарование. Таким же, как и этот потерявшийся в омуте предложений парень, помогают специалисты-ассистенты по трудоустройству.

Анастасия Пигулевская, ассистент по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью:

Есть определённый психологический барьер и сложно выйти из четырёх стен и, наконец, понять, что для тебя весь мир открыт. Мы проводим тренинги и консультации, рассказываем молодым людям о нашем проекте, о возможности трудоустройства.

Чтобы стать частью проекта «Доступная работа», необходимо подать заявку, пройти собеседование, а затем вместе с ассистентом отправиться на поиски работы. Государство полностью поддерживает инициативу. Ряд предложений в сфере трудоустройства людей с инвалидностью, уже закреплены законодательно. Эдуард Шипицын, специалист по сопровождаемому трудоустройству:

Большинство наших клиентов, 75% молодых людей до сих пор работают, даже те, которых мы трудоустраивали в 2012 году. Я считаю, что это хороший показатель устойчивости.

Пока трудоустройство людей с инвалидностью лишь набирает обороты, поэтому многие потенциальные работодатели всё ещё опасаются брать на себя ответственность за особенных сотрудников. К слову, ассистенты обеспечивают консультации по вопросам поиска занятости, подбирают подходящие вакансии, подготавливают к собеседованиям, сопровождают до работы и помогают на месте. Также эти неравнодушные люди раскрывают нанимателям плюсы новых сотрудников и освещают немало важных тонкостей такого взаимодействия. Анастасия Пигулевская:

У потенциальных нанимателей очень часто неправильная информация о том, что они получают большие льготы при трудоустройстве человека с инвалидностью либо, наоборот, им придётся вкладывать большие средства, чтобы переоборудовать рабочее место.