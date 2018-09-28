Как преподают музыку слабослышащим: в Академии искусств впервые набрали такую группу

Владислав Боев, корреспондент СТВ:

Утро. Мы в столичном Дворце культуры имени Николая Филипповича Шарко. Здесь за одной из дверей занимается группа слабослышащих студентов. Ребята – будущие «звёзды» театра и кино. Сейчас мы узнаем, что рассказывают студентам Академии искусств сегодня. В аудитории удивительно тихо, никто не перешёптывается. Иногда студенты опускают взгляд в тетрадь, старательно вырисовывая ноты. Сегодня – теория музыки.

Лариса Рабощук, переводчик жестового языка:

Наши студенты сталкиваются с этим впервые. Очень много новых терминов. Я сначала показываю тактильно, то есть алфавитно. Потом, когда мы находим ему обозначение, – я показываю жестом.

У каждого здесь есть своя удивительная история. Леонид, например, приехал учиться в Академию из Витебска. Там парень работал на обувной фабрике. Начать новую, уже творческую жизнь, помог случай. Леонид Городецкий, студент театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:

Был фестиваль «Сузор`е» 2018-го года с помощью жестовой песни. Меня заметили и предложили поступить в академию. Я приехал в августе, сдал все экзамены и поступил.

Лекции, семинары, тренинги и мастер-классы. Учебный план для студентов этой группы разрабатывали педагоги театрального факультета. Сложности на первых парах испытывают все. Леонид Городецкий:

Для нас сложно – это хорошо, потому что, когда есть сложность и мы ошибаемся, а над ошибками работают. Валентина Кривоносова, старший преподаватель театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:

Они слышат вибрацией, поэтому где-то нужно подстучать. Так просто словом, нужно что-то говорить, для того, чтобы им понятно было.

Педагог в ритме вальса рассказывает про музыкальный размер. Если кто-то ошибся и сказал «три четвёртых», вместо правильного «три четверти» – пока это простительно. Валентина Кривоносова:

Что такое музыка – это энергетика, это какая-то эмоция. Они отвечают где-то внутри себя, поэтому я хочу где-то через нотки с ними общаться.