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Как преподают музыку слабослышащим: в Академии искусств впервые набрали такую группу

28 сентября 2018 08:40
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Владислав Боев, корреспондент СТВ:
Утро. Мы в столичном Дворце культуры имени Николая Филипповича Шарко. Здесь за одной из дверей занимается группа слабослышащих студентов. Ребята – будущие «звёзды» театра и кино. Сейчас мы узнаем, что рассказывают студентам Академии искусств сегодня.

В аудитории удивительно тихо, никто не перешёптывается. Иногда студенты опускают взгляд в тетрадь, старательно вырисовывая ноты. Сегодня теория музыки.

Как преподают музыку слабослышащим: в Академии искусств впервые набрали такую группу -1

Лариса Рабощук, переводчик жестового языка:
Наши студенты сталкиваются с этим впервые. Очень много новых терминов. Я сначала показываю тактильно, то есть алфавитно. Потом, когда мы находим ему обозначение, – я показываю жестом.

Как преподают музыку слабослышащим: в Академии искусств впервые набрали такую группу -4

У каждого здесь есть своя удивительная история. Леонид, например, приехал учиться в Академию из Витебска. Там парень работал на обувной фабрике. Начать новую, уже творческую жизнь, помог случай.

Леонид Городецкий, студент театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Был фестиваль «Сузор`е» 2018-го года с помощью жестовой песни. Меня заметили и предложили поступить в академию. Я приехал в августе, сдал все экзамены и поступил.

Как преподают музыку слабослышащим: в Академии искусств впервые набрали такую группу -7

Лекции, семинары, тренинги и мастер-классы. Учебный план для студентов этой группы разрабатывали педагоги театрального факультета. Сложности на первых парах испытывают все.

Леонид Городецкий:
Для нас сложно – это хорошо, потому что, когда есть сложность и мы ошибаемся, а над ошибками работают.

Валентина Кривоносова, старший преподаватель театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Они слышат вибрацией, поэтому где-то нужно подстучать. Так просто словом, нужно что-то говорить, для того, чтобы им понятно было.

Как преподают музыку слабослышащим: в Академии искусств впервые набрали такую группу -10

Педагог в ритме вальса рассказывает про музыкальный размер. Если кто-то ошибся и сказал «три четвёртых», вместо правильного «три четверти» – пока это простительно.

Валентина Кривоносова:
Что такое музыка – это энергетика, это какая-то эмоция. Они отвечают где-то внутри себя, поэтому я хочу где-то через нотки с ними общаться.

Как преподают музыку слабослышащим: в Академии искусств впервые набрали такую группу -13

Впереди этих интересных студентов ждут не только первые зачёты и экзамены, но и театральная сцена. А значит – заслуженные аплодисменты.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Владислав Боев # Лариса Рабощук # Леонид Городецкий # Валентина Кривоносова # Фотофакт # общество

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