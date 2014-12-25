Тадеуш Кондрусевич поздравил католиков с Рождеством Христовым

Новости Беларуси. Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово. Это — одна из самых главных религиозных дат. Она посвящена рождению Девой Марией Сына Божьего Иисуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные богослужения в нашей стране начались еще накануне поздно вечером. Главная месса прошла в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Ее отслужил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Благословение архиепископа получили тысячи прихожан.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской епархии:

Святкуючы гэтае свята, мы павінны памятаць, што Хрыстос стукаецца ў нашыя сэрцы, у нашыя душы, бо само нараджэнне Іезуса Хрыста, яго прышэсце да чалавека, яго станаўленне чалавекам - для таго, каб чалавек у сэнсе божай ласкі стаўся Богам, гэта не што іншае, як цуд.

Дарагія браты і сестры, віншую ўсіх вас, сваіх адзінаверцаў каталікоў, таксама і іншых хрысціянаў, якія сення разам з намі адзначаюць гэтае свята. Віншую і нашых братоў і сясцёр праваслаўных, якія праз два тыдні будуць адзначаць гэтае свята.

Встретить Рождество минчане пришли со своими родными, друзьями и близкими. Это не случайно. Ведь сегодняшний праздник согрет особым семейным теплом. Католики молились о мире и любви, рассуждали о вечных ценностях. В храмах зажигали свечи, как символ победы света над тьмой. Большинство прихожан посещали службы с детьми. Даже погода способствовала празднику, подарив горожанам теплые солнечные лучи.

Прихожане:

Будем молиться за успокоение, чтобы все было хорошо в нашей стране, в нашем доме, в наших семьях, чтобы наши ребятишки росли здоровыми.

Я желаю, чтобы счастье было в каждом доме, чтобы у всех были улыбки и все были счастливы.

Менавіта сёння Бог паслаў свайго сына на зямлю, как збавіць усіх нас. Гэта знак яго вялікай любові да нас.

Празднование Рождества у католических верующих продлится целых восемь дней. По традиции последнюю неделю уходящего года посвящают памяти великомучеников и апостолов христианской церкви. И с 25 декабря до 1 января придерживаются достаточно строгих правил.

А накануне светлого Рождества католические христиане украсили свои дома пушистыми елями. По преданию, они символизируют древо рая и вечную жизнь, которую человек обретает вновь через Иисуса Христа.