Новый детский дом семейного типа 24 декабря распахнул свои двери в Дятлово

Новости Беларуси. В Дятлово 24 декабря распахнул свои двери для большой семьи детский дом семейного типа. Чтобы стать профессиональными приемными родителями, Александра и Марина Шелеги прошли серьезный конкурс.

Эта семья достойно воспитала своих семерых детей. Четверо из них уже совершеннолетние. У двоих – свои семьи. Приемным малышам от 2,5 до 8 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шелег, приемный отец:

Для нас это тоже было неожиданностью, хотя еще несколько лет назад мы хотели взять девочку в интернат, но не получилось. И сейчас, когда предложили, это было неожиданностью для нас, но мы как верующие люди приняли это.

Новый детский дом семейного типа, в котором ребятам предстоит вырасти, – это двухэтажное капитальное строение с хорошим приусадебным участком, где нашлось место и для детской площадки, и для грядок, и для небольшого сада. В доме на первом этаже расположились большой зал, столовая, кухня, а на втором – 5 спален.