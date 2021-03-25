«Не было запретных тем, как никогда и не бывает». Наталья Кочанова пообщалась с учащимися 24-й гимназии Минска

Новости Беларуси. Шаг навстречу. «Школа активного гражданина» вновь объединила поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог о важном учащихся и известных политиков, общественных деятелей, писателей, спортсменов – проект Министерства образования.

25 марта на вопросы молодого поколения отвечала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Учащиеся 24-й гимназии Минска примерили на себя роль участников дебатов о жизни и развитии страны.

Говорили о личном и общественном, о выборе профессии. Предложили усилить часы патриотического воспитания в школе и обязательно укреплять имидж армии.

Эмилия Исаева, учащаяся гимназии № 24 Минска:

Про патриотизм – я поняла, что нам действительно не хватает этого. Хорошо, что разговор проходил в форме диалога, и Наталья Ивановна ответила на мои вопросы, на вопросы других детей. Действительно, я осталась под впечатлением после этого.

Руслан Новиков, учащийся гимназии № 24 Минска:

Встречи с мудрыми людьми очень полезны и ответственны для меня, потому что перенять опыт и, возможно, изменить, подкорректировать свои планы сейчас, в моем возрасте, это очень важно. Откровенная беседа, несмотря на плотный график высокопоставленного собеседника, длилась почти два часа. Встречи чиновников и молодежи – уже тенденция. То, что нравится школьникам, взрослым иногда понять сложно, и наоборот.

Благодаря таким встречам барьеров в понимании поколений становится меньше. Но то, что действительно объединяет, – это огромная любовь к родине. И здесь взгляды точно совпадают.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Действительно, открытый разговор, откровенный разговор. Не было запретных тем, собственно говоря, как никогда и не бывает, когда мы встречаемся с молодежью. Поэтому это взаимовыгодные такие встречи, которые подпитывают нас. И, конечно, интересно, наверное, ребятам, я очень надеюсь на это. Будете любить нашу страну – конечно, мы будем уверены в том, что она останется такой прекрасной, чистой, светлой и красивой. Потому что мы хотели бы, чтобы, передав им эстафету, они ее с гордостью пронесли, делая все во благо нашего народа и нашей родной страны.

Екатерина Бородовкина, учащаяся гимназии № 24 Минска:

Наталья Ивановна ответила на всем мои вопросы. Я думаю, она поделилась секретами своего успеха и секретами своей успешной карьеры. Мы все любим нашу страну, чтобы ни случилось. Мы изо всех сил старались сделать так, чтобы наша страна процветала и чтобы все, к чему стремились наши предки, возрождалось и приобретало новые краски.