Как правильно уплачивать страховые взносы индивидуальным предпринимателям? Поговорили с юристом

В новый год с новыми правилами. С 1 января 2023-го уплачивать страховые взносы в фонд социальной защиты населения индивидуальные предприниматели будут иначе. Так, например, эту финансовую ответственность возьмут на себя даже те бизнесмены, которые имеют постоянное место работы и состоят в трудовых отношениях с нанимателем.
Ирина Жешко, юрист:
ИП должны осуществлять оплату страховых взносов до 1 марта года, следующего за отчетным. У ИП осталась возможность не оплачивать взносы, если они получают пенсию, пособие за ребенком до 3-х лет или получают общее среднее образование, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование на дневной форме обучения.
Еще одна важная реформа: законодательством также введено максимальное ограничение на сумму страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Его размер сегодня не больше 60-кратной величины зарплаты работников в Беларуси за декабрь 2022-го.
Ирина Жешко:
ИП вправе не уплачивать взносы в ФСЗН, если он не осуществляет деятельность за определенный период, для этого они должны подать отчетность по форме ПУ-3, в котором указать периоды, за которые не осуществлялась предпринимательская деятельность.
Контролируйте свою деятельность и уплачивайте необходимые взносы вовремя, иначе окажетесь на скамейке должников.
Ирина Жешко:
Ответственность за неуплату или полную неуплату взносов установлена статьей 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Установлена ответственность в виде штрафа от двух до 20 базовых величин.
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