Как правильно уплачивать страховые взносы индивидуальным предпринимателям? Поговорили с юристом

В новый год с новыми правилами. С 1 января 2023-го уплачивать страховые взносы в фонд социальной защиты населения индивидуальные предприниматели будут иначе. Так, например, эту финансовую ответственность возьмут на себя даже те бизнесмены, которые имеют постоянное место работы и состоят в трудовых отношениях с нанимателем.

Ирина Жешко, юрист:

ИП должны осуществлять оплату страховых взносов до 1 марта года, следующего за отчетным. У ИП осталась возможность не оплачивать взносы, если они получают пенсию, пособие за ребенком до 3-х лет или получают общее среднее образование, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование на дневной форме обучения.

Еще одна важная реформа: законодательством также введено максимальное ограничение на сумму страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Его размер сегодня не больше 60-кратной величины зарплаты работников в Беларуси за декабрь 2022-го.

Ирина Жешко:

ИП вправе не уплачивать взносы в ФСЗН, если он не осуществляет деятельность за определенный период, для этого они должны подать отчетность по форме ПУ-3, в котором указать периоды, за которые не осуществлялась предпринимательская деятельность.