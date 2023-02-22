Плановые учения пограничников стартовали в Беларуси

Новости Беларуси. Способность пограничников работать в кризисных ситуациях проверят в Беларуси. Сегодня, 22 февраля, начались плановые учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе основных задач – совершенствование боевой и мобилизационной готовности территориальных органов пограничной службы, а также повышение уровня взаимодействия звена оперативного управления. По замыслу тренировки, создана сложная обстановка, позволяющая максимально отработать слаженность действий всех подразделений. В ходе проверки также отрабатываются вопросы усиления охраны участков госграницы, поиск и ликвидация вооруженных формирований, борьба с условными диверсантами и ряд других. Учения продлятся две недели.