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Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 90-летием учреждения

10 декабря 2023 08:02
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Новости Беларуси. Президентская библиотека Беларуси празднует юбилей. Коллектив книгохранилища с 90-летием поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 90-летием учреждения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря профессиональному опыту многих поколений сотрудников и использованию современных информационных технологий, учреждение является одним из крупнейших просветительских центров. Через популяризацию чтения вы содействуете интеллектуальному развитию общества, формируете объективное восприятие современных и давно прошедших событий.

Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 90-летием учреждения-4

Александр Лукашенко отметил, что сегодня Президентская библиотека также с успехом решает задачи научно-методического сопровождения деятельности органов госуправления, систематизации и сохранения важных документов. Глава государства выразил уверенность в том, что коллектив библиотеки и в дальнейшем будет плодотворно и самоотверженно служить отечественной культуре, укреплять суверенитет и независимость Беларуси.

# Библиотеки в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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