Прямой эфир

Лукашенко вручили одну из высших госнаград Экваториальной Гвинеи

09 декабря 2023 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшней встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и в случае с Зимбабве, речь идет о выходе на другие рынки региона. Александр Лукашенко этот тезис озвучил уже во время встречи в широком формате. На ней представители ведомств (с двух сторон), которые представляют основные направления взаимодействия.

Лукашенко вручили одну из высших госнаград Экваториальной Гвинеи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы знаем о потребности в комплексных решениях и готовы их представить. Быстро развивается сотрудничество в сфере здравоохранения. Белорусские специалисты приступили к обучению персонала в больницах вашей страны. Мы уже начали и дальше готовы передавать опыт и знания в управлении больничными комплексами, организации первичной медицинской помощи вашему населению, подготовке кадров, фармацевтике. Готов поручиться, что результаты вас впечатлят. Следует активно использовать возможности гуманитарной сферы: образование, наука, спорт, туризм, культура – направления, способные еще больше сблизить народы наших стран. В свою очередь мы заинтересованы в поставках гвинейского какао, тропических овощей, фруктов, совместной переработке рыбной продукции. Беларусь готова стать для вашей страны мостом в Евразию. Рассчитываем на вашу встречную поддержку в рамках Африканского союза и других интеграционных объединений.

Лукашенко вручили одну из высших госнаград Экваториальной Гвинеи-4

Закрепят эти отношения взаимным открытием посольств, Но прежде осязаемое признание вклада Беларуси в укрепление независимости Экваториальной Гвинеи – Александру Лукашенко вручили одну из высших государственных наград.

Читайте также:

Лукашенко: Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить сама

Студенты из Экваториальной Гвинеи смогут учиться в белорусских медицинских вузах – Пиневич

Посол Экваториальной Гвинеи: Беларусь может получить большую пользу от наших двусторонних отношений

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студенты из Экваториальной Гвинеи смогут учиться в белорусских медицинских вузах – Пиневич
09 декабря 2023 19:34

Студенты из Экваториальной Гвинеи смогут учиться в белорусских медицинских вузах – Пиневич

Посол Экваториальной Гвинеи: Беларусь может получить большую пользу от наших двусторонних отношений
09 декабря 2023 19:34

Посол Экваториальной Гвинеи: Беларусь может получить большую пользу от наших двусторонних отношений

Лукашенко: Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить сама
09 декабря 2023 19:32

Лукашенко: Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить сама