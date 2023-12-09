Лукашенко вручили одну из высших госнаград Экваториальной Гвинеи

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшней встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и в случае с Зимбабве, речь идет о выходе на другие рынки региона. Александр Лукашенко этот тезис озвучил уже во время встречи в широком формате. На ней представители ведомств (с двух сторон), которые представляют основные направления взаимодействия.