Лукашенко вручили одну из высших госнаград Экваториальной Гвинеи

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшней встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как и в случае с Зимбабве, речь идет о выходе на другие рынки региона. Александр Лукашенко этот тезис озвучил уже во время встречи в широком формате. На ней представители ведомств (с двух сторон), которые представляют основные направления взаимодействия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы знаем о потребности в комплексных решениях и готовы их представить. Быстро развивается сотрудничество в сфере здравоохранения. Белорусские специалисты приступили к обучению персонала в больницах вашей страны. Мы уже начали и дальше готовы передавать опыт и знания в управлении больничными комплексами, организации первичной медицинской помощи вашему населению, подготовке кадров, фармацевтике. Готов поручиться, что результаты вас впечатлят. Следует активно использовать возможности гуманитарной сферы: образование, наука, спорт, туризм, культура – направления, способные еще больше сблизить народы наших стран. В свою очередь мы заинтересованы в поставках гвинейского какао, тропических овощей, фруктов, совместной переработке рыбной продукции. Беларусь готова стать для вашей страны мостом в Евразию. Рассчитываем на вашу встречную поддержку в рамках Африканского союза и других интеграционных объединений.