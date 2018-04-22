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Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»

22 апреля 2018 17:32
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Юлия Огнева, ведущая программы «Неделя»
Остаться в стороне от субботника у меня, как и у многих-многих белорусов, не было ни морального, ни материального права. К счастью или к сожалению, ехать на малую родину далеко не пришлось. 

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-1

Не знаю, насколько Минск подходит под определение малой родины, ведь город большой, столица все-таки. Я родилась здесь и на субботник приехала на улицу Карла Маркса. В самое сердце моего города.

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-4

Только «Минскзеленстрой» каждый год с наступлением теплых дней высаживает около 2 миллионов цветов, 150 тысяч кустарников и 40 тысяч деревьев. И если для цветов еще рановато, специалисты говорят, что лучше высаживать их в конце апреля-начале мая, то посадка деревьев идет вовсю.

В помощь мне – бригада «Минскзеленстрой» и Анжелика Васильевна. Здравствуйте! Расскажите, что сейчас мы будем делать?

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-7

Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП «Минскзеленстрой»:
На улице Карла Маркса сейчас выполняется ремонт посадок клена. Клен у нас привитой, шаровидный, и, соответственно, сейчас выполняется подготовка посадочных мест и посадочного материала. Будут выполняться работы по замене грунта и посадка непосредственно дерева.

Сколько должно пройти времени, чтобы вы однозначно поняли, прижилось это дерево или нет?
Анжелика Пузанкова:
По всем деревьям, которые высаживались в весенний период, в следующий весенний период будет понятно, прижились они или нет.

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-10

Говорят, что нужно высаживать деревья осенью?
Анжелика Пузанкова:
Благоприятный период для посадки декоративных растений – как весна, так и осень, даже в зимний период до минус 15 градусов при сохранении земляного кома. Этот ком позволяет сохранить всасывающую корневую систему без повреждения, и дерево лучше приживается.

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-13

Есть какие-то хитрости посадки деревьев в городе и, например, на приусадебном участке?
Анжелика Пузанкова:
Дело в том, что на приусадебном участке больше высаживается плодовых деревьев, там другая технология посадки, содержания. В городе немного другие моменты: необходимо подготовить дренажную систему, подготовить растения к эксплуатации в таких условиях.

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-16

По этой улице сколько будет высажено деревьев?
Анжелика Пузанкова:
К замене подготовлено 31 дерево.

Сколько реально приживается деревьев, которые вы высаживаете? Какой процент?
Анжелика Пузанкова:
В основном, зависит от места высадки, и если это территория парка, сквера, то 100 % приживаемость. На территории улиц есть агрессивная среда, которая влияет негативно и тогда до 3-4 % деревьев могут отпасть.

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-19

Чем я могла бы помочь в посадке дерева?
Анжелика Пузанкова:
Дерево точно можно будет подержать. Здесь стесненные условия работы, поэтому грунт загружается в яму только с машины. И это будут делать рабочие. А когда установят дерево, можете его подержать, пока будут его забрасывать, закапывать, чтобы оно не наклонилось.

Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»-22

Не могу сказать, что это мое совсем первое дерево, но клен шаровидный точно первый. И, возможно, через год я приду сюда и посмотрю, как он растет. Я надеюсь, что оно приживется.
Анжелика Пузанкова:
Через год не надо. Приходите каждую неделю для полива, для того, чтобы покормить раз в месяц приходите и разговаривайте с ним. Это живой организм, который любит и ласку, и внимание.

# общество # Озеленение # Фотофакт # Анжелика Пузанкова

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