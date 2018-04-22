Как правильно сажать деревья? На собственном примере показывает ведущая программы «Неделя»

Юлия Огнева, ведущая программы «Неделя»:
Остаться в стороне от субботника у меня, как и у многих-многих белорусов, не было ни морального, ни материального права. К счастью или к сожалению, ехать на малую родину далеко не пришлось.
Юлия Огнева, ведущая программы «Неделя»:
Остаться в стороне от субботника у меня, как и у многих-многих белорусов, не было ни морального, ни материального права. К счастью или к сожалению, ехать на малую родину далеко не пришлось.
Не знаю, насколько Минск подходит под определение малой родины, ведь город большой, столица все-таки. Я родилась здесь и на субботник приехала на улицу Карла Маркса. В самое сердце моего города.
Только «Минскзеленстрой» каждый год с наступлением теплых дней высаживает около 2 миллионов цветов, 150 тысяч кустарников и 40 тысяч деревьев. И если для цветов еще рановато, специалисты говорят, что лучше высаживать их в конце апреля-начале мая, то посадка деревьев идет вовсю.
В помощь мне – бригада «Минскзеленстрой» и Анжелика Васильевна. Здравствуйте! Расскажите, что сейчас мы будем делать?
Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП «Минскзеленстрой»:
На улице Карла Маркса сейчас выполняется ремонт посадок клена. Клен у нас привитой, шаровидный, и, соответственно, сейчас выполняется подготовка посадочных мест и посадочного материала. Будут выполняться работы по замене грунта и посадка непосредственно дерева.
Сколько должно пройти времени, чтобы вы однозначно поняли, прижилось это дерево или нет?
Анжелика Пузанкова:
По всем деревьям, которые высаживались в весенний период, в следующий весенний период будет понятно, прижились они или нет.
Говорят, что нужно высаживать деревья осенью?
Анжелика Пузанкова:
Благоприятный период для посадки декоративных растений – как весна, так и осень, даже в зимний период до минус 15 градусов при сохранении земляного кома. Этот ком позволяет сохранить всасывающую корневую систему без повреждения, и дерево лучше приживается.
Есть какие-то хитрости посадки деревьев в городе и, например, на приусадебном участке?
Анжелика Пузанкова:
Дело в том, что на приусадебном участке больше высаживается плодовых деревьев, там другая технология посадки, содержания. В городе немного другие моменты: необходимо подготовить дренажную систему, подготовить растения к эксплуатации в таких условиях.
По этой улице сколько будет высажено деревьев?
Анжелика Пузанкова:
К замене подготовлено 31 дерево.
Сколько реально приживается деревьев, которые вы высаживаете? Какой процент?
Анжелика Пузанкова:
В основном, зависит от места высадки, и если это территория парка, сквера, то 100 % приживаемость. На территории улиц есть агрессивная среда, которая влияет негативно и тогда до 3-4 % деревьев могут отпасть.
Чем я могла бы помочь в посадке дерева?
Анжелика Пузанкова:
Дерево точно можно будет подержать. Здесь стесненные условия работы, поэтому грунт загружается в яму только с машины. И это будут делать рабочие. А когда установят дерево, можете его подержать, пока будут его забрасывать, закапывать, чтобы оно не наклонилось.
Не могу сказать, что это мое совсем первое дерево, но клен шаровидный точно первый. И, возможно, через год я приду сюда и посмотрю, как он растет. Я надеюсь, что оно приживется.
Анжелика Пузанкова:
Через год не надо. Приходите каждую неделю для полива, для того, чтобы покормить раз в месяц приходите и разговаривайте с ним. Это живой организм, который любит и ласку, и внимание.