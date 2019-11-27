Как правильно посадить растение с закрытой корневой системой? Пошаговый процесс

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Как правильно посадить растение с закрытой корневой системой? Саженцы с закрытой корневой системой приобретают большую популярность. Их преимущество в том, что их можно высаживать практически в любое теплое время года.

Все саженцы с закрытой корневой системой перед посадкой необходимо полить.

Если вы не успели подготовить почву перед посадкой, необходимо добавить минеральные удобрения. Во избежание ожога корней удобрение необходимо перемешать с почвой и на дне посадочной ямы должен быть плодородный слой.

После того, как вы достали саженец из горшка, необходимо расправить корневую систему.

Садим на уровне корневой шейки, полностью заделывая земляной ком в почву.

Плодородный слой прикладываем к корням. Удобно садить вдвоем, когда один немного потряхивает и притаптывает саженец по диагонали, чтобы не оборвать корни.

После посадки необходимо полить саженец, приблизительно 5 л на одно растение. Полив необходим для того, чтобы был лучший контакт с корневой системой.