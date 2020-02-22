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Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

22 февраля 2020 16:47
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Конец февраля – идеальное время для пересадки орхидеи. Этот цветок у садоводов считается растением с характером. Выращивать его не так уж сложно, если привыкнуть к мысли, что все традиционные правила по уходу для этого растения не работают. Как правильно пересадить орхидею, рассказали в программе «Плюс-минус».

Наталья Бурчик, научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Наступает момент, когда приобретённая нами орхидея прекращает цвести и начинает вываливаться из горшочка. Она наклоняется и её листья имеют вот такой вид. Это момент пересадки нашего растения.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада-1

Для того, чтобы пересадить орхидею, нам понадобится инструмент для пересадки и, самое важное, это субстрат.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада-4

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада-6

Извлекаем растение из горшочка, немножко сдавливая стенки. Для того, чтобы корешки, которые плотно располагаются в горшочке, с лёгкостью отходили от нашей посадочной ёмкости. Удаляем старый грунт и проверяем качество оставшихся корней.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада-9

Повреждённые корни растения удаляем. Все места среза обязательно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада-12

Необходимо удалить старый цветонос с фаленопсиса. Наше растение мы пересаживаем в ту же ёмкость, в которой она находилась. Для посадки нам необходимо расположить на дне небольшое количество крупных кусочков коры. Аккуратно помещаем растение в горшок, затем пространство между корешками заполняем кусочками коры. Переходим к более мелким кусочкам коры, они будут удерживать влагу.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада-15

При правильной посадке растение должно быть плотно закреплено в горшочке. Мы должны опрыскивать наш фаленопсис в течение 6-7 дней, не поливая его. Опрыскивание производится по поверхности коры. И через 6-7 дней можно уже полноценно полить наше растение.

# Растения и цветы # общество # Наталья Бурчик

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