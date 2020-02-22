Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

Конец февраля – идеальное время для пересадки орхидеи. Этот цветок у садоводов считается растением с характером. Выращивать его не так уж сложно, если привыкнуть к мысли, что все традиционные правила по уходу для этого растения не работают. Как правильно пересадить орхидею, рассказали в программе «Плюс-минус».

Наталья Бурчик, научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Наступает момент, когда приобретённая нами орхидея прекращает цвести и начинает вываливаться из горшочка. Она наклоняется и её листья имеют вот такой вид. Это момент пересадки нашего растения.