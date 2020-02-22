72 часа без отдыха, десятки испытаний без остановки. Закончился чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам

Новости Беларуси. Под Гомелем прошел чемпионат страны по поисково-спасательным работам. Раньше соревнования были известны как «Школа выживания», теперь официально включены в программу многоборья спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменение статуса не отразилось на сути: трехсуточный марафон – по-прежнему испытания на грани человеческих возможностей. С той лишь разницей, что большинство этапов завязано на поиске и спасении пострадавших.
Что ждало на маршруте участников? Видеоматериал Александра Добрияна.