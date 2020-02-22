Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт

24 февраля стартует Масленичная неделя. Это самый весёлый и вкусный народный праздник. Кружевные, заварные, фаршированные. С грибами или яблоком. Вариаций блинов – десятки. О рецепте для самых искушённых рассказали в программе «Плюс-минус».
Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт
Ингредиенты: кефир, соль, сода, сахар, мука, молоко, яйца, масло, брокколи, индейка, сливки.
Константин Рослов, шеф-повар:
Приготовим оладьи с брокколи и индейкой. Берём кефир, немножко сахара, сода, соль, мука, молоко, 1 яйцо. Получившуюся массу тщательно перемешиваем.