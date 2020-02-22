Прямой эфир

Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт

22 февраля 2020 16:16
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24 февраля стартует Масленичная неделя. Это самый весёлый и вкусный народный праздник. Кружевные, заварные, фаршированные. С грибами или яблоком. Вариаций блинов – десятки. О рецепте для самых искушённых рассказали в программе «Плюс-минус».

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Ингредиенты: кефир, соль, сода, сахар, мука, молоко, яйца, масло, брокколи, индейка, сливки.

Константин Рослов, шеф-повар:
Приготовим оладьи с брокколи и индейкой. Берём кефир, немножко сахара, сода, соль, мука, молоко, 1 яйцо. Получившуюся массу тщательно перемешиваем.

Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт -1

Откладываем тесто минут на 15, чтобы оно настоялось. Смазываем сковородку маслом. Для приготовления начинки для оладий мы обжариваем брокколи, индейку и тушим в сливках.

Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт -4

Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт -6

Сервируем блюдо.

Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт -9

# Рецепты # общество # Константин Рослов

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