Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт

24 февраля стартует Масленичная неделя. Это самый весёлый и вкусный народный праздник. Кружевные, заварные, фаршированные. С грибами или яблоком. Вариаций блинов – десятки. О рецепте для самых искушённых рассказали в программе «Плюс-минус» .

Откладываем тесто минут на 15, чтобы оно настоялось. Смазываем сковородку маслом. Для приготовления начинки для оладий мы обжариваем брокколи, индейку и тушим в сливках.