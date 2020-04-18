В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Новости Беларуси. Монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Через несколько часов здесь, как и во всех православных церквях, начнется пасхальное Богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полночь верующие вместе со священнослужителями совершат крестный ход, а самый главный момент литургии наступит ближе к трем часам ночи. Как готовились к празднованию в монастыре, расскажет Анастасия Кончиц.

Мужской монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был основан в XVIII веке. По преданию, в этих землях было явление Божьей Матери. Поэтому для верующих это место особенное. В праздники здесь собираются паломники и простые прихожане, чтобы разделить между собой радость Святого дня.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Пасхальным празднествам традиционно предшествует Великий пост. В это время верующие не только ограничивают себя в еде, но и стараются больше внимания уделять внутреннему миру, очищаться духовно. А после все приходят на пасхальную службу, благодарят Бога и слушают завораживающие церковные песнопения.

Над ними братья работают все время поста. Оттачивают каждую ноту, занимаются с приезжими наставниками. На репетиции выделяется особое время, ведь важно не просто выучить партию, но и спеться между собой, чтобы композиция действительно зазвучала, тронула потаенные струны человеческой души.

Инок Герасим, руководитель хора мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:

Когда поешь монашеское пение, должен сдержанно петь. И там сами ноты, они не дают человеку в такую чувственность входить. Преподносятся слова в пении.

Пасха – особый праздник. Ему предшествует большая духовная работа, постоянные молитвы. Пасхальная служба – одна из самых длинных и начинается еще с вечера. А вот на освящение куличей прихожан ждут заранее.

Иерей Димитрий, помощник благочинного мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:

Мы планируем освящать пасху накануне в субботу. То есть целый день будет священник дежурный, все мы будем делать на улице. По мере, как прихожане приходят, сразу, заранее освящаем. Только что это пасху нельзя будет вкушать, пока праздник не пройдет.

Сейчас в монастыре более 20 монахов. Самому молодому из них 25 лет. У каждого на Пасху свои обязанности. Но в праздничные дни прикоснуться к церковным традициям можно не только священнослужителям, но и прихожанам.

Послушник Андрей, насельник мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:

На Светлую седмицу есть традиция такая: все желающие могут подняться на колокольню и позвонить, попробовать себя в качестве звонаря.

Все пасхальные традиции символичны. Красный цвет яиц, например, обозначает кровь распятого Христа. Священнослужители отмечают, что во время Пасхи важно не только соблюсти все традиции, но и приумножить духовное богатство.

Владыка Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Важно, чтобы тот духовный капитал, если можно так сказать, который накапливался в течении Великого поста посредством поста, молитвы, внимания к себе, покаяния, – чтобы все это не растратилось очень быстро в течение пасхальных дней. А чтобы эта добрая такая составляющая нашей духовной жизни во время пасхальных дней еще больше окрепла, и мы ее пронесли через весь последующий год.