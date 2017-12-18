Как правильно хвалить ребенка? Разбираемся с психологом

Маленькому Максиму еще только 8 месяцев, но он уже – «большая умница»! Мама Александра ежедневно подкрепляет малыша не только вкусной кашей, но и «добрым словом».

Александра Назарова: Хвалить деток нужно. Я хвалю за то, что сел сам. Я считаю, что хвалить надо за поступки, не просто, что ты родился и поэтому ты хороший. В жизни потом тяжело будет, если постоянно хвалить. Обязательно всё должно быть в меру, иначе – маменькины сыночки потом будут. Не будут стараться, потому что их и так хвалят.

Светлана Дедова, семейный и детский психолог: Если хвалить, например, ты самый лучший – это такая высокая планка. Самый – это значит он один, и удержаться на этой позиции «самый» крайне сложно. Такая похвала она еще приводит к большой тревоге. А ещё одна похвала, когда ты сделал лучше, чем Вася, это тоже не очень хорошо. Это уровень сравнения, всегда будет тревога. Этот раз я лучше сделал, чем Вася или нет?

С точки зрения психологии, у Александры верный подход к формированию адекватной самооценки у ребенка. Похвала даёт понять, что такое хорошо, что такое плохо. Хвалить, как и осуждать, можно только действия и поступки, не переходя, что называется, на личности.

Не воспитывайте в детях желание оправдать ваши собственные ожидания. Убедитесь, что ваш безмерный энтузиазм пересекается с заинтересованностью ребёнка. Полюбопытствуйте, что важно лично для него и дайте понять, что вы на стороне своего чада и рады его успехам. При этом важно использовать правильные слова.

Светлана Дедова:

«Молодец», «здорово», «я тобой горжусь», «мне нравится». Вот позиция «мне нравится» совершенно другая, чем «ты самый лучший». И вот когда «мне нравится» – это уже такое другое, скорее меня любят.

Говоря о похвале нельзя не упомянуть о критике. И то, и другое является характеристикой действий ребенка, их оценкой. Попробуйте перейти от оценки к его собственному восприятию ситуации.

Светлана Дедова:

Что-то произошло, мы его, конечно, можем и отругать. А с другой стороны мы можем просить, а как тебе то, что произошло? А как ты думаешь, как можно было по-другому? Или получил он 10 в школе – я вижу ты рад!

Для любого маленького человека очень важна ситуация успеха и вне дома. Ребятишкам необходимо комфортно ощущать себя и в других социальных ролях.

Ирина Фунтикова, воспитатель ГУО «Ясли-сад №84 г. Минска»:

Похвала для ребенка в любом месте нужна и важна. Например, ребёнок приносит рисунок, и нужно найти то хорошее, за что можно похвалить. И нужно знать, за что хвалить. И хвалить лишь бы перехвалить – такого не должно быть.

Помните, чрезмерная похвала приучает ребенка находиться в состоянии ожидания поощрения чуть ли не за каждое свое действие, а это огромный стресс для детской психики. Но и полное отсутствие одобрения также не лучшим образом сказывается на его развитии.