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Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история

18 декабря 2017 06:41
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Несколько лет назад Марина задумалась, как можно помочь семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом. Так и родился благотворительный проект «Добрые открытки Аукотики».

Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история -1

Марина Роман, руководитель проекта «Добрые открытки Аукотики»:
Механизм простой: выбрали открытки, связались с родителями, пожертвовали на благотворительный счёт деньги, получили открытки в подарок.

Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история -4

Сегодня в Беларуси больше тысячи детей страдают аутизмом. Учёными и медиками доказано, если с раннего возраста правильно заниматься с особенными малышами, результаты будут поразительными. Но реабилитационные занятия стоят немало, поэтому каждая копейка важна для семей, которых коснулась данная проблема. Мария знает об этом не понаслышке.

Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история -7

Мария Радько:
Проект «Аукотики» помог финансово. Мы смогли оплатить занятия для Игоря. Сейчас заметны улучшения: ребёнок стал не реагировать на других людей, играть с детьми, знает буквы, может произносить слова. Это всё благодаря нашим трудам, постоянной реабилитации и занятиям с психологом.

Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история -10

Семья Марии – одна из четырех семей, которым помогает Марина и ее благотворительный проект. Но в планах – расширить круг помощи, чтобы как можно больше детей с коварным недугом успешно социализировались в обществе.

Марина Роман:
Куда тратят родители деньги, мы не берем отчетность. Но мы прекрасно понимаем, что эти деньги тратятся на лечение ребёнка. Каждый наш волонтёр, который есть в проекте, он движется, мотивируется этой идеей – помогать детям, делать что-то доброе.

В создание каждой доброй открытки художники вкладывают частичку своей души, ведь она должна тронуть сердца неравнодушных людей. 

Юлия Проходская, художник:
За день можно создать две открытки и более. Нет какого-то ограниченного времени. Главное, чтобы это шло всё от души, желание, потому что вдохновляют и сами дети, и то, что видишь какой уже результат идёт от этого проекта.

Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история -13

Екатерина Бедулина, художник:
Когда ты делаешь добро, то получаешь такой своеобразный обмен энергией. Чем больше ты отдаёшь, тем больше ты получаешь.

Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история -16

Тематика бумажных посланий – самая разнообразная. Особенно популярны сейчас новогодние открытки с милыми и забавными персонажами. Кстати, по желанию благотворителя, который принимает участие в проекте, добрую «карточку» могут подписать от руки и отправить её адресату в любую страну.

Татьяна Ковалевич, благотворитель:
Мы таким образом возвращаем ту теплоту и нежность, которую хотелось бы вернуть, поздравляя родных и близких открытками по почте, настоящей почтой, а не электронной.

Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история -19

Благодаря доброте и неравнодушию взрослых, у особенных детей есть шанс на успех. Это и придает Марине и ее команде энтузиазм, который заряжает оптимизмом окружающих.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Благотворительность # Добрые истории # Марина Роман # Мария Радько # Юлия Проходская # Екатерина Бедулина # Татьяна Ковалевич

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