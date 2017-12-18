Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история

Несколько лет назад Марина задумалась, как можно помочь семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом. Так и родился благотворительный проект «Добрые открытки Аукотики».
Несколько лет назад Марина задумалась, как можно помочь семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом. Так и родился благотворительный проект «Добрые открытки Аукотики».
Марина Роман, руководитель проекта «Добрые открытки Аукотики»:
Механизм простой: выбрали открытки, связались с родителями, пожертвовали на благотворительный счёт деньги, получили открытки в подарок.
Сегодня в Беларуси больше тысячи детей страдают аутизмом. Учёными и медиками доказано, если с раннего возраста правильно заниматься с особенными малышами, результаты будут поразительными. Но реабилитационные занятия стоят немало, поэтому каждая копейка важна для семей, которых коснулась данная проблема. Мария знает об этом не понаслышке.
Мария Радько:
Проект «Аукотики» помог финансово. Мы смогли оплатить занятия для Игоря. Сейчас заметны улучшения: ребёнок стал не реагировать на других людей, играть с детьми, знает буквы, может произносить слова. Это всё благодаря нашим трудам, постоянной реабилитации и занятиям с психологом.
Семья Марии – одна из четырех семей, которым помогает Марина и ее благотворительный проект. Но в планах – расширить круг помощи, чтобы как можно больше детей с коварным недугом успешно социализировались в обществе.
Марина Роман:
Куда тратят родители деньги, мы не берем отчетность. Но мы прекрасно понимаем, что эти деньги тратятся на лечение ребёнка. Каждый наш волонтёр, который есть в проекте, он движется, мотивируется этой идеей – помогать детям, делать что-то доброе.
В создание каждой доброй открытки художники вкладывают частичку своей души, ведь она должна тронуть сердца неравнодушных людей.
Юлия Проходская, художник:
За день можно создать две открытки и более. Нет какого-то ограниченного времени. Главное, чтобы это шло всё от души, желание, потому что вдохновляют и сами дети, и то, что видишь какой уже результат идёт от этого проекта.
Екатерина Бедулина, художник:
Когда ты делаешь добро, то получаешь такой своеобразный обмен энергией. Чем больше ты отдаёшь, тем больше ты получаешь.
Тематика бумажных посланий – самая разнообразная. Особенно популярны сейчас новогодние открытки с милыми и забавными персонажами. Кстати, по желанию благотворителя, который принимает участие в проекте, добрую «карточку» могут подписать от руки и отправить её адресату в любую страну.
Татьяна Ковалевич, благотворитель:
Мы таким образом возвращаем ту теплоту и нежность, которую хотелось бы вернуть, поздравляя родных и близких открытками по почте, настоящей почтой, а не электронной.
Благодаря доброте и неравнодушию взрослых, у особенных детей есть шанс на успех. Это и придает Марине и ее команде энтузиазм, который заряжает оптимизмом окружающих.