Как проект «Добрые открытки Аукотики» помогает детям с аутизмом. Реальная история

Несколько лет назад Марина задумалась, как можно помочь семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом. Так и родился благотворительный проект «Добрые открытки Аукотики».

Сегодня в Беларуси больше тысячи детей страдают аутизмом. Учёными и медиками доказано, если с раннего возраста правильно заниматься с особенными малышами, результаты будут поразительными. Но реабилитационные занятия стоят немало, поэтому каждая копейка важна для семей, которых коснулась данная проблема. Мария знает об этом не понаслышке.

Мария Радько: Проект «Аукотики» помог финансово. Мы смогли оплатить занятия для Игоря. Сейчас заметны улучшения: ребёнок стал не реагировать на других людей, играть с детьми, знает буквы, может произносить слова. Это всё благодаря нашим трудам, постоянной реабилитации и занятиям с психологом.

Семья Марии – одна из четырех семей, которым помогает Марина и ее благотворительный проект. Но в планах – расширить круг помощи, чтобы как можно больше детей с коварным недугом успешно социализировались в обществе.

Марина Роман:

Куда тратят родители деньги, мы не берем отчетность. Но мы прекрасно понимаем, что эти деньги тратятся на лечение ребёнка. Каждый наш волонтёр, который есть в проекте, он движется, мотивируется этой идеей – помогать детям, делать что-то доброе.

В создание каждой доброй открытки художники вкладывают частичку своей души, ведь она должна тронуть сердца неравнодушных людей.

Юлия Проходская, художник:

За день можно создать две открытки и более. Нет какого-то ограниченного времени. Главное, чтобы это шло всё от души, желание, потому что вдохновляют и сами дети, и то, что видишь какой уже результат идёт от этого проекта.