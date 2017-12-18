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В Брюсселе 18 декабря состоится диалог между МИД Беларуси и Европейской комиссией по торговле

18 декабря 2017 07:19
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Новости Беларуси. Торгово-экономическое взаимодействие, развитие двустороннего сотрудничества в сфере стандартизации, а также участие Беларуси в экономическом измерении «Восточного партнерства». Эти темы 18 декабря планируется обсудить в Брюсселе на встрече представителей Министерства иностранных дел Беларуси и Генерального директората Европейской комиссии по торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе 18 декабря состоится диалог между МИД Беларуси и Европейской комиссией по торговле-1

В Брюсселе 18 декабря состоится диалог между МИД Беларуси и Европейской комиссией по торговле-3

С белорусской стороны в мероприятии также примут участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Государственного комитета по стандартизации. Главные вопросы, которые предстоит решить, – формирование двусторонней договорной базы торговых отношений и согласование механизмов сотрудничества по устранению барьеров в двусторонней торговле. Кроме того, в предстоящие два дня в Брюсселе пройдет четвертое заседание координационной группы Беларусь-ЕС.

# общество # Беларусь-Евросоюз # Фотофакт

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