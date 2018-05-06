Как повысить зарплату, трудоустроить население и остановить инфляцию. Большое интервью Михаила Орды в программе «Неделя»

Новости Беларуси. Вступать или не вступать? В профессиональный союз. Перед таким выбором оказывается практически каждый, кто устраивается на работу. И, судя по статистике, более 90 % работников в Беларуси выбирают членство в профсоюзе. Конечно, цифра впечатляющая. Объяснять ее можно чем угодно – от почти безальтернативного в этом вопросе советского прошлого до настоящей веры в великую силу профсоюзного движения. Вопрос в другом: в полной ли мере выполняют профсоюзы те функции, которые на них возложены.

Значимость профессиональных союзов и эффективности их деятельности на неделе в очередной раз подчеркнул Президент – на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Подробности разговора и не только мы узнали из первых уст. Михаил Сергеевич, занятость, заработная плата и ценообразование. Три главных вопроса, которые обсуждались на встрече с Президентом. Глава государства не единожды высказывал свое мнение о том, что участие профсоюзов в решение этих задач должно быть активным и оперативным. Но прежде чем действовать, нужно понимать, на каком свете находишься. Как профсоюзы оценивают нынешнее положение дел в каждой из этих сфер? Давайте начнем с ценообразования, поскольку цены – это то, что заботит граждан и вы активно проводите мониторинг. Скажите, каковы его результаты?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Цены напрямую имеют влияние на благосостояние людей, потому что уровень жизни определяется заработной платой, доходами и, соответственно, тем, что мы тратим в магазинах. У нас в генеральном соглашении между правительством, нанимателем и профсоюзами есть очень четкий записанный пункт, которого мы должны придерживаться. Если сегодня растут цены, то должны адекватно повышаться доходы населения. То есть должны адекватно расти и заработные платы. Если переходить к заработной плате, то мы не должны заблуждаться, что если мы платим деньги не заработанные, это тоже очень плохо. Почему? Потому что тогда на финансовом рынке появляются не заработанные деньги, масса денег, что влияет на раскрутку спирали инфляции. И потом уже инфляция серьезно начинает воздействовать на доходы населения. Когда мы говорим о ценообразовании, то прежде всего, должны быть взвешенные подходы и не должно быть, когда то или иное ведомство решает свои узкие вопросы. К примеру, железнодорожный транспорт, региональное сообщение эконом-класса. Мы понимаем, что как только есть слово «эконом», значит там ездят люди, которые не самые богатые. Когда есть рост в 25 %, мы понимаем, насколько это сегодня взвешенно, потому что у людей, которые этим транспортом пользуются, такого роста доходов нет. Михаил Орда: Мы крайне заинтересованы в том, чтобы кодекс о труде защищал добросовестных работников

Вряд ли я открою секрет, если скажу, что (не от одного человека слышала, у которого возникли те или иные вопросы с работодателем), когда говорила: «А чего в профсоюз не пошел?». А он говорит: «Что толку с этого профсоюза?». Можете вы опровергнуть это мнение? Михаил Орда:

В каждом случае нужно разбираться конкретно. Как в любом нашем вопросе жизни. Один из важных факторов – человеческий фактор. Когда мы говорим о том, что сегодня председатель профсоюзной организации на своем месте, когда профсоюз для организации с пониманием заботиться не только о себе, а о других и видит людей, сопереживает за людей, такой человек никогда не пойдет на сделку с совестью. Председатель ФПБ: «За год можно всесторонне человека увидеть и посмотреть»