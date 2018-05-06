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Михаил Орда: Мы крайне заинтересованы в том, чтобы кодекс о труде защищал добросовестных работников

06 мая 2018 16:45
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Новости Беларуси. В программе «Неделя» председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда прокомментировал ситуацию с занятостью населения.

Михаил Орда: Мы крайне заинтересованы в том, чтобы кодекс о труде защищал добросовестных работников-1

Еще один вопрос – это занятость населения. Как вы оцениваете ситуацию в этой сфере? И с учетом декрета №1 2018 года о занятости, как будете способствовать его воплощению?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Там разноуровневые подходы и тем, кто может, и тем, кто не может и там, где нужно способствовать и создавать условия, мы в этом крайне заинтересованы. Почему? Потому что есть одна очень важная истина. Если ты живешь в государстве, ты должен свой посильный вклад вносить в развитие этого государства. Если ты сегодня не можешь, то государство и общество берет и помогает тебе, то есть такая взаимовыручка и возможность нам поддерживать друг друга. На сегодняшний день дорабатывается очень важный законопроект. Это кодекс о труде, это тот закон, с которым профсоюзы работают каждый день. Потому что этот закон регулирует трудовые отношения. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы он защищал добросовестных работников. Если человек работает и к нему нет никаких замечаний, выполняет все нормы, к нему нет ни претензий, ни вопросов, значит с этим человеком должен быть контракт продлен на максимальный срок.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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