Михаил Орда: Мы крайне заинтересованы в том, чтобы кодекс о труде защищал добросовестных работников

Еще один вопрос – это занятость населения. Как вы оцениваете ситуацию в этой сфере? И с учетом декрета №1 2018 года о занятости, как будете способствовать его воплощению?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Там разноуровневые подходы и тем, кто может, и тем, кто не может и там, где нужно способствовать и создавать условия, мы в этом крайне заинтересованы. Почему? Потому что есть одна очень важная истина. Если ты живешь в государстве, ты должен свой посильный вклад вносить в развитие этого государства. Если ты сегодня не можешь, то государство и общество берет и помогает тебе, то есть такая взаимовыручка и возможность нам поддерживать друг друга. На сегодняшний день дорабатывается очень важный законопроект. Это кодекс о труде, это тот закон, с которым профсоюзы работают каждый день. Потому что этот закон регулирует трудовые отношения. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы он защищал добросовестных работников. Если человек работает и к нему нет никаких замечаний, выполняет все нормы, к нему нет ни претензий, ни вопросов, значит с этим человеком должен быть контракт продлен на максимальный срок.