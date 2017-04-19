«Супермашина» для очистки городских стоков представлена в Минске
Новости Беларуси. Новейшую разработку белорусского автопрома, именуемую «супермашиной» для очистки городских стоков, 19 апреля представили в Минске. Еще до официальной презентации модели предприятию поступали заявки от зарубежных партнеров. Уже завтра выставочный образец белорусско-датского производства уедет в Санк-Петербург.
Новая разработка способна сэкономить силы и время коммунальных служб, ведь для очистки стоков используют вакуумный насос, который направляет в канализацию струю воды под очень высоким давлением – до 160 атмосфер. Для сравнения, в автомобильных шинах оно достигает лишь двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Катеринич, генеральный директор Минского автомобильного завода:
Покупателю должны предоставить продукцию как бюджетного класса, так и премиум-класса. Поэтому у нас достаточно много разработок, мы произвели первые образцы и каналопромывочных машин. Такие машины не производятся в странах Евразийского экономического союза и в частности в России.
Что примечательно, первыми новинку увидели труженики коммунальной сферы белорусских регионов. Сегодня они приехали в столицу, чтобы присмотреть необходимую для работы в своем городе технику. Ассортимент широкий – от тракторов до машин, которым под силу и подмести, и помыть дорожное полотно.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Более половины продукции должны уходить на рынки в пределах Беларуси. Это первая задача. И при этом решаем две задачи. Во-первых, импортозамещение, чтобы не покупать, на тратить валюту внутри Беларуси. И с другой стороны – экспорт. Основное наше преимущество – то, что в совокупности «цена, надежность, качество, функциональные возможности» – это самое главное.