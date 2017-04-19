«Супермашина» для очистки городских стоков представлена в Минске

Новости Беларуси. Новейшую разработку белорусского автопрома, именуемую «супермашиной» для очистки городских стоков, 19 апреля представили в Минске. Еще до официальной презентации модели предприятию поступали заявки от зарубежных партнеров. Уже завтра выставочный образец белорусско-датского производства уедет в Санк-Петербург.

Новая разработка способна сэкономить силы и время коммунальных служб, ведь для очистки стоков используют вакуумный насос, который направляет в канализацию струю воды под очень высоким давлением – до 160 атмосфер. Для сравнения, в автомобильных шинах оно достигает лишь двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.