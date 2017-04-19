Прямой эфир

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром

19 апреля 2017 12:36
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Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Христос воскрес! Доброе утро. И в этот светлый пасхальный день я хочу пожелать вашему дому мира, света, тепла.
А я сегодня затрону очень интересную кулинарную тему, которая коснется вас не сегодня, а скорее всего завтра и послезавтра. У многих из вас останется очень много неиспользованных вареных яиц. Так вот что же с ними делать? Думаю, несколько идей, которые я вам сегодня предложу, обязательно пригодятся и придутся ко столу.
Для начала нужно очистить яйца. Этот процесс я решила поручить детям. Отправляемся в то место, где мы будем этим заниматься. Нужно стучать.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-1

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-3

Итак, пока дети заняты своим важным делом, я покажу, как приготовить основу для начинки. Первое, что мне понадобится, – авокадо.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-6

Я могла использовать чеснок, но мне показалось, что черемша здесь будет в самый раз. Черемшу нужно очень-очень хорошо измельчить.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-9

Все. Авокадо, черемша. Сюда мы потом отправим яйца. Добавляем сюда же крем-чиз. Это такой солоноватый с кислинкой сыр. Много не нужно, потому что сыр довольно жирный. А нам сюда еще яйца добавлять.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-12

Лимонный сок обязательно, потому что авокадо без него может потемнеть.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-15

Все. Основа № 1 готова. Осталось только посолить ее.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-18

Дело осталось за малым. Начинка № 2. Основа для начинки № 2. Для нее мне понадобится укроп. Яйца, которые пока еще не готовы. И печень трески. Причем посмотрите: я использую печень трески вместе с маслом. Это ценнейший продукт, богатейший омега-3 жирными кислотами.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-21

Укроп измельчаю. Как обычно делаю это со стебелечками.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-24

Кладу в тарелку, где будем это замешивать. Сюда же отправляю печень трески.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-27

И отправляюсь смотреть, что произошло с нашими яйцами.
Наверняка они устали – столько яиц почистить. Это будет основа для нашей начинки.
Итак, в начинку № 1 добавляем тертые яйца. Перемешиваем.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-30

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-32

У нас практически все и готово.
А теперь следующий секрет, маленький. Сюда тоже нужно потереть яйца. Это будет совсем уж секретное блюдо.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-35

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-37

Осталось нафаршировать. Я буду использовать вафельные корзиночки. Вы можете нафаршировать такой начинкой блинчики, подавать ее на тостах. Как угодно.

Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром-40

Вот и все. Немного фантазии, немного терпения, немного любви к приготовлению еды – и на вашем столе из большого количества остатков вареных яиц после Пасхи обязательно будет что-то новенькое на столе. С вами была Алена Высоцкая. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!

# общество # Фотофакт # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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