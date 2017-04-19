Готовим вафельные корзинки с яйцами, авокадо, печенью трески и сыром

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Христос воскрес! Доброе утро. И в этот светлый пасхальный день я хочу пожелать вашему дому мира, света, тепла.

А я сегодня затрону очень интересную кулинарную тему, которая коснется вас не сегодня, а скорее всего завтра и послезавтра. У многих из вас останется очень много неиспользованных вареных яиц. Так вот что же с ними делать? Думаю, несколько идей, которые я вам сегодня предложу, обязательно пригодятся и придутся ко столу.

Для начала нужно очистить яйца. Этот процесс я решила поручить детям. Отправляемся в то место, где мы будем этим заниматься. Нужно стучать.

Итак, пока дети заняты своим важным делом, я покажу, как приготовить основу для начинки. Первое, что мне понадобится, – авокадо.

Я могла использовать чеснок, но мне показалось, что черемша здесь будет в самый раз. Черемшу нужно очень-очень хорошо измельчить.

Все. Авокадо, черемша. Сюда мы потом отправим яйца. Добавляем сюда же крем-чиз. Это такой солоноватый с кислинкой сыр. Много не нужно, потому что сыр довольно жирный. А нам сюда еще яйца добавлять.

Лимонный сок обязательно, потому что авокадо без него может потемнеть.

Все. Основа № 1 готова. Осталось только посолить ее.

Дело осталось за малым. Начинка № 2. Основа для начинки № 2. Для нее мне понадобится укроп. Яйца, которые пока еще не готовы. И печень трески. Причем посмотрите: я использую печень трески вместе с маслом. Это ценнейший продукт, богатейший омега-3 жирными кислотами.

Укроп измельчаю. Как обычно делаю это со стебелечками.

Кладу в тарелку, где будем это замешивать. Сюда же отправляю печень трески.

И отправляюсь смотреть, что произошло с нашими яйцами.

Наверняка они устали – столько яиц почистить. Это будет основа для нашей начинки.

Итак, в начинку № 1 добавляем тертые яйца. Перемешиваем.

У нас практически все и готово.

А теперь следующий секрет, маленький. Сюда тоже нужно потереть яйца. Это будет совсем уж секретное блюдо.

Осталось нафаршировать. Я буду использовать вафельные корзиночки. Вы можете нафаршировать такой начинкой блинчики, подавать ее на тостах. Как угодно.