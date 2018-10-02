Как поступить в Университет третьего возраста?

На этой неделе в Минске Университет третьего возраста проводил набор слушателей категории 60+. Пользуется ли это образование спросом и что нужно сделать, чтобы поступить в это учебное заведение, мы спросили в программе «Большой город» у председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

25 сентября распахнул свои двери Университет третьего возраста. С 2013 года работает этот социальный проект. За этот период более 4 тысяч человек прошли обучение. В Университете третьего возраста четыре факультета. В первый день было принято 700 анкет. Для этого нужно заполнить анкету и документ, подтверждающий, что ты уже достиг возраста 60+.

Илона Волынец, СТВ:

Экзамен сдавать не нужно?

Жанна Романович:

Нет, конечно, не нужно. Наибольшее количество желающих пройти обучение было на факультет иностранных языков – 400 человек, а дальше – компьютерная грамотность. Это тема для обсуждения – чем интересуются сегодня наши граждане нетрудоспособного возраста. 150 человек на информационные технологии – это тоже достаточно. Может быть здесь меньше, потому что в каждом территориальном центре у нас волонтёры также проводят занятия компьютерной грамотности. И сегодня есть такая возможность у пенсионеров – получить эту услугу ещё и в территориальном центре. Мы говорим сегодня и том, что Университету третьего возраста необходимо расширять площади. И там тоже занятия проводят волонтёры. Это наша задача – более активно привлекать и волонтёров к этой деятельности. Потому что спрос на обучение в Университете третьего возраста есть!

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