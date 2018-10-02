Старейшая минчанка живёт на территории Московского района – ей 106 лет

Более 60 жителей Минска перешагнули 100-летний рубеж. А самой возрастной минчанке 106 лет, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Наверное, это достаточно хороший показатель. Потому что в Минске, в целом, более 6 тысяч человек, которые старше 90 лет. И надо отметить, что основное количество – женщины. Мужчин в возрасте 90 и старше всего – чуть больше тысячи. Женщины у нас живут практически на 8 лет дольше, чем мужчины. 64 человека достигли возраста 100 и больше. Сама взрослая женщина, или наш долгожитель живёт на территории Московского района. Это женщина, и ей 106 лет.

Обсуждаем проблемы пожилых людей: «Большой город»