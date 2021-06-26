Как попасть в Постоянную комиссию по здравоохранению, спорту и туризму? О своём опыте рассказывает председатель

Стюша Тайм, блогер:

Добрый день, мы продолжаем серию выпусков про Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Сегодня мы узнаем подробнее о работе Постоянной комиссии по здравоохранению, спорту и туризму. К нам уже подходит председатель этой комиссии – Владислав Волчек. Надеюсь, вы нам немного расскажете о работе комиссии.

Владислав Волчек, председатель комиссии по здравоохранению, спорту и туризму Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

С удовольствием. Стюша Тайм:

Как получилось так, что вы председатель именно этой комиссии? Владислав Волчек:

Я поступил в Гомельский медуниверситет, затем начал увлекаться научной деятельностью, и после этого предложили вступить в Гомельский городской Молодежный совет, после этого – в областной. Ну и по результатам меня делегировали от области представителем Гомельской области в Молодежный парламент.

Стюша Тайм:

Были выборы в председатели комиссии. Расскажите, как они проходили? Владислав Волчек:

Мы высказали свою предвыборную программу, свои достижения, рассказывали про них, про успехи, неудачи. После моего представления большая часть делегированных представителей молодежи каждой из областей выбрала меня. Это, конечно, был для меня большой шок, я этого не ожидал. Стюша Тайм:

Ваша основная профессия, основная работа?

Владислав Волчек:

Заканчиваю медицинский университет, будущий хирург-онколог, поступаю в магистратуру, планирую в будущем преподавать на кафедре. Стюша Тайм:

Какие основные мероприятия уже проведены комиссией по здравоохранению, спорту и туризму?

Владислав Волчек:

Самое, наверное, яркое и значимое, которое запомнилось студентам всех медицинских вузов, это игра. Называется она Science Quiz. По сути, это «Что? Где? Когда?», но по тематике медицинской на эрудицию. Мы сейчас прорабатываем проект, который будет регулировать вопросы донорства крови, поскольку существуют определенные нюансы по выплатам донорам. В том числе довольно актуальная проблема, которую мы хотели бы осветить, – это реализация рецептов льготных в сельской местности. Комиссия не только ведь зацикливается на здравоохранении, также это спорт и туризм. Комиссией по здравоохранению была открыта школа рыболовства в Гомеле, где дети в качестве факультативного занятия могут посещать уроки рыбалки с профессиональными рыбаками. Планируется провести благотворительный турнир по рыболовству. Стюша Тайм:

Могут ли студенты-медики вносить свои какие-то предложения вам? И в какой форме, если это возможно?