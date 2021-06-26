Контракты на миллионы долларов и уникальные новинки. Как прошла выставка MILEX-2021?

Новости Беларуси. Контракты более чем на 100 миллионов долларов заключены на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июня форум завершает работу.