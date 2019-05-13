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В Минске поступили в продажу талоны с символикой II Европейских игр

13 мая 2019 19:12
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Новости Беларуси. Папараць-кветка и шар единения стран континента. Проезд в наземном транспорте теперь можно оплатить талонами с символикой II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске поступили в продажу талоны с символикой II Европейских игр-1

Символикой украшены билеты на одну поездку в автобусе, троллейбусе, трамвае и электробусе. Приобрести памятные талончики минчане и гости столицы могут в кассах и у водителей. Всего выпущено более 26 миллионов экземпляров.

В Минске поступили в продажу талоны с символикой II Европейских игр-4

Стоимость праздничных билетов не отличается от привычной. Талончик нового образца успели оценить многие пассажиры.

Подробнее - в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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