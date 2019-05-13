В Минске поступили в продажу талоны с символикой II Европейских игр

Новости Беларуси. Папараць-кветка и шар единения стран континента. Проезд в наземном транспорте теперь можно оплатить талонами с символикой II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Символикой украшены билеты на одну поездку в автобусе, троллейбусе, трамвае и электробусе. Приобрести памятные талончики минчане и гости столицы могут в кассах и у водителей. Всего выпущено более 26 миллионов экземпляров.