Как помочь ребёнку с выбором профессии? Педагог-профориентолог дала родителям несколько советов

Февраль на календаре, вступительная кампания не за горами. Выбор профессии для школьника – это та еще задачка со звездочкой. Найти свое призвание и посвятить жизнь любимому делу – мечта многих. Как не сбиться с верного пути?

Екатерина Канапацкая, педагог-профориентолог:

Нашим родителям, нам было гораздо проще выбирать, потому что количества профессий было гораздо меньше, а сейчас более 40 000 профессий, детям в таком многообразии очень сложно разобраться.

Юлия Самусенко, ведущая:

Как поступать в этой ситуации родителям? Как помочь ребенку выбрать профессию?

Екатерина Канапацкая:

Семейные традиции могут сохраняться при условии, что ребенок точно понимает, куда он идет и что его ждет. В первую очередь нужно поддерживать, не нагнетать обстановку, не создавать напряжение, что если ты не поступишь… ребенок фактически прощается с детством, делает свой первый выбор. Задача родителей – помочь ему сделать этот самостоятельный выбор.