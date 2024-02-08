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Как помочь ребёнку с выбором профессии? Педагог-профориентолог дала родителям несколько советов

08 февраля 2024 08:59
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Февраль на календаре, вступительная кампания не за горами. Выбор профессии для школьника – это та еще задачка со звездочкой. Найти свое призвание и посвятить жизнь любимому делу – мечта многих. Как не сбиться с верного пути?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Канапацкая, педагог-профориенетолог.

Как помочь ребёнку с выбором профессии? Педагог-профориентолог дала родителям несколько советов-1

Екатерина Канапацкая, педагог-профориентолог:
Нашим родителям, нам было гораздо проще выбирать, потому что количества профессий было гораздо меньше, а сейчас более 40 000 профессий, детям в таком многообразии очень сложно разобраться.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как поступать в этой ситуации родителям? Как помочь ребенку выбрать профессию?

Екатерина Канапацкая:
Семейные традиции могут сохраняться при условии, что ребенок точно понимает, куда он идет и что его ждет. В первую очередь нужно поддерживать, не нагнетать обстановку, не создавать напряжение, что если ты не поступишь… ребенок фактически прощается с детством, делает свой первый выбор. Задача родителей – помочь ему сделать этот самостоятельный выбор.

Подробности в видео.

# Профессии # общество # Юлия Самусенко # Александр Меженный # Александра Каштанова # Екатерина Канапацкая

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