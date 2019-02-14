Как помочь молодым специалистам? Вопросы трудоустройства обсуждали на первом слёте работающей молодёжи

В двухдневной деловой программе форума заявлены тренинги, лекции, интеллектуальный квиз. Здесь обсуждают, как помочь молодым людям реализовать себя на работе. Участники делятся собственным опытом в вопросах трудоустройства, получении жилья, адаптации к коллективу, рассказывают о реализации социальных гарантий на их предприятиях. Планируется, что все идеи аккумулирует единый республиканский совет работающей молодежи. Он будет создан по итогам встречи.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

В крупных хорошо развивающихся предприятиях, как правило, выстроена собственная система поддержки молодых специалистов на предприятии. Там есть все по обеспечению жильем, какие-то преференции молодежи. Но эти крупные предприятия замкнуты сами на себе или в холдинге и никто другой о поощрениях, «фишках» не знает. Когда ребята просто будут об этом друг другу рассказывать, брать документы и смотреть, что у нас тоже это можно сделать, то мы сможем такую коммуникацию, площадку создать по всей стране.