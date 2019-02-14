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Как помочь молодым специалистам? Вопросы трудоустройства обсуждали на первом слёте работающей молодёжи

14 февраля 2019 09:04
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Новости Беларуси. Белорусская столица в эти дни стала точкой притяжения молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, на площадке первого слета работающей молодежи собрались полсотни активистов БРСМ со всех уголков страны. Это педагоги, инженеры, медики, кадровики.

Как помочь молодым специалистам? Вопросы трудоустройства обсуждали на первом слёте работающей молодёжи-1

В двухдневной деловой программе форума заявлены тренинги, лекции, интеллектуальный квиз. Здесь обсуждают, как помочь молодым людям реализовать себя на работе. Участники делятся собственным опытом в вопросах трудоустройства, получении жилья, адаптации к коллективу, рассказывают о реализации социальных гарантий на их предприятиях. Планируется, что все идеи аккумулирует единый республиканский совет работающей молодежи. Он будет создан по итогам встречи.

Как помочь молодым специалистам? Вопросы трудоустройства обсуждали на первом слёте работающей молодёжи-4

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
В крупных хорошо развивающихся предприятиях, как правило, выстроена собственная система поддержки молодых специалистов на предприятии. Там есть все по обеспечению жильем, какие-то преференции молодежи. Но эти крупные предприятия замкнуты сами на себе или в холдинге и никто другой о поощрениях, «фишках» не знает. Когда ребята просто будут об этом друг другу рассказывать, брать документы и смотреть, что у нас тоже это можно сделать, то мы сможем такую коммуникацию, площадку создать по всей стране.

Как помочь молодым специалистам? Вопросы трудоустройства обсуждали на первом слёте работающей молодёжи-7

Наталья Русинович, секретарь первичной организации «БРСМ»:
Для молодых специалистов предоставляется жилье в молодежных общежитиях. Также предусмотрены выплаты стимулирующего характера. Важно, чтобы молодые специалисты закреплялись, оставались работать на предприятии.

15 февраля участники слета перейдут к практике и отправятся на производства в Орше. Здесь они изучат специфику поддержки молодежи.

# Трудоустройство # общество # Наталья Русинович # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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