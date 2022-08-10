Закупают столовую мебель и спецодежду. Как ещё профсоюзы помогают аграриям?

Это такие предприятия, как МАЗ, МТЗ, «Интеграл». Активно поддерживают аграриев и профсоюзы. Активисты объединения закупят дополнительные бойлеры, термосы для приема пищи, столовую мебель и питьевую воду, а также спецодежду для работы в поле. Предусмотрены и поощрения передовиков жатвы.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Мы отработали те предприятия, мы понимаем, они разные, где есть какие-то потребности. Наше районное объединение совместно со своими коллегами эту помощь оказывают. Помогали, какую-то выполняли работу. Для чего? Чтобы дать возможность людям, которые практически круглые сутки находятся на рабочих местах, просто побыть дома, уделить внимание семье. А мы уже взяли определенную нагрузку, чтобы помочь им в этом.

Всего за администрациями столицы закреплены 12 подшефных районов Минской области, где также профсоюзы оказывают необходимую помощь в уборке.