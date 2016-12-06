Грузинская семья Кавтарадзе: о культурных традициях, грузинской кухне и встрече Нового года

Это зимнее утро мы встречаем в грузинской семье Кавтарадзе.

Один из любимых семейных праздников – Новый год. Отмечают сначала грузинский, а после белорусский. Что неизменно – в полном семейном составе.

Семья Кавтарадзе почти каждый год наведывается в Грузию. Солнце, море, горы. Можно было бы объяснить это зовом корней, но даже белорусская жена Марина уже давно считает Грузию вторым домом, что уже говорить о дочках.

Грузинская диаспора в Беларуси живет активной жизнью. Почти в каждой области есть своё объединение, при котором функционируют танцевальные ансамбли, хоры, курсы языка. А буквально этим летом в центре столицы прошёл грузинский фестиваль, где всё сплелось воедино: музыка, танцы, вкусные блюда и, конечно, неповторимый грузинский колорит.