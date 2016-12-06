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Грузинская семья Кавтарадзе: о культурных традициях, грузинской кухне и встрече Нового года

06 декабря 2016 10:01
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Это зимнее утро мы встречаем в грузинской семье Кавтарадзе.

Один из любимых семейных праздников – Новый год. Отмечают сначала грузинский, а после белорусский. Что неизменно –  в полном семейном составе.

Семья Кавтарадзе почти каждый год наведывается  в Грузию. Солнце, море, горы. Можно было бы объяснить это зовом корней, но даже белорусская жена Марина уже давно считает Грузию вторым домом, что уже говорить о дочках.

Грузинская диаспора в Беларуси живет активной жизнью. Почти в каждой области есть своё объединение, при котором функционируют танцевальные ансамбли, хоры, курсы языка. А буквально этим летом в центре столицы прошёл грузинский фестиваль, где всё сплелось воедино: музыка, танцы, вкусные блюда и, конечно, неповторимый грузинский колорит.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Грузия # Вероника Расинская # Роланд Кавтарадзе

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